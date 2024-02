La Juve inguaia la Roma: Huijsen venduto all’estero

La Roma si prepara a qualsiasi evenienza: Huijsen potrebbe infatti essere venduto all’estero. Ci sarebbero diversi importanti club su di lui

La Roma potrebbe perdere molto presto Dean Huijsen che, pur essendo arrivato da poco in rosa, ha già spesso e volentieri messo in evidenza le sue caratteristiche e qualità. Il motivo dell’eventuale separazione? La possibile volontà della Juventus di venderlo all’estero: diversi sono i top club interessati al suo profilo.

Dean Huijsen, convinto da José Mourinho a trasferirsi alla Roma e poi esploso sotto la guida di Daniele De Rossi, ha ovviamente attirato l’attenzione di diversi club su di sé. Non solamente in Italia, dove ha comunque stuzzicato le idee di diverse società, ma anche all’estero.

Numerosi top club lo hanno inserito nel proprio mirino già per il mercato della prossima estate e la Juventus, proprietaria del suo cartellino, dinanzi a offerte importanti potrebbe decidere senza troppi fronzoli di cederlo. Il club bianconero, con cui il giocatore ha firmato il rinnovo fino al 2028 prima del prestito nella Capitale, non intende cederlo a meno di 30 milioni di euro. Cifra questa che dall’estero molti club non avrebbero problemi a tirar fuori. Ecco allora qual è il quadro della situazione.

La Roma vuole tenere con sé Huijsen, la Juventus chiede per lui almeno 30 milioni: top club su di lui

Ricapitolando quindi: Dean Huijsen si è trasferito in prestito, con diritto di riscatto, alla Roma lo scorso gennaio dalla Juventus. Si è fin qui messo in mostra anche segnando gol importanti come contro il Cagliari e contro il Frosinone. Se qualcuno avesse avuto anche dubbi su di lui, dal passaggio in giallorosso anche i più scettici sono stati convinti dalle sue indiscusse qualità. La Juventus quindi, per cederlo, non intende scendere a compromessi: servono 30 milioni di euro. Cifra abbastanza alta per la Roma. Occhio però all’estero, perché le potenze economiche della Premier League sono ovvie ma non sono le uniche. Il difensore centrale piace anche all’Atletico Madrid e al PSG!

Huijsen piace tanto infatti, secondo quanto raccontato da ‘Asromalive.it’, all’Atletico Madrid e al PSG. Ma non è indifferente neppure ad altri top club come Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United e Tottenham. Insomma la lista è lunga e la Juventus potrebbe approfittare di un’asta per lui e cederlo all’estero.

Anche perché la Roma, dal canto suo, chiederebbe per tenerlo ancora in squadra con sé un nuovo prestito oneroso. Le cifre però anche in questo caso salirebbero rispetto a quelle attuali. Il classe 2005 è partito per 650mila euro, che scenderanno a 400mila allo scoccare della decima presenza. Ma per la prossima stagione questo potrebbe non bastare.