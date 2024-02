Niente PSG per Leao: Mendes ha scelto il nuovo club

Non sarà il Paris Saint-Germain la nuova squadra di Rafael Leao: Mendes ha deciso la prossima destinazione del portoghese.

Rafael Leao è tornato al gol in campionato dopo ben cinque mesi. L’attaccante portoghese ha siglato la rete del vantaggio del Milan contro l’Atalanta, arrivata già al terzo minuto di gioco. Una gioia che però non è servita a conquistare i tre punti, dato che sul finire del primo tempo i bergamaschi sono riusciti a pareggiare grazie al rigore trasformato da Teun Koopmeiners.

La nota positiva è proprio il ritorno al gol di Leao, autore di una splendida azione ma anche di un’esultanza che non è passata inosservata. L’attaccante rossonero ha infatti mimato con la mano il classico ‘parla, parla’, probabilmente rivolgendosi a tutti coloro che in questi mesi hanno criticato molto il suo rendimento.

Una stagione, almeno finora, non all’altezza di quelle passate per Leao, che non andava a segno in Serie A dal 23 settembre 2023 (gol decisivo contro il Verona). Pioli punta ancora su di lui per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare quella Europa League dove il Milan è dato tra i favoriti per la vittoria finale.

Niente PSG per Leao: tutto fatto, ecco dove giocherà

Tuttavia su Leao continuano a rincorrersi voci di mercato che non fanno stare tranquilla la tifoseria del Diavolo. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interessamento del Paris Saint-Germain, che perderà Kylian Mbappé a fine stagione (destinato al Real Madrid) ed è pertanto alla ricerca del miglior sostituto possibile.

Il club del presidente Al-Khelaifi ha messo nel mirino proprio il numero 10 del Milan, anche se gli ultimi rumors rivelano che la nuova squadra di Leao potrebbe essere un’altra. Jorge Mendes si sta muovendo per portare Leao via da Milano. Il famoso agente portoghese ritiene ormai conclusa l’esperienza del giocatore in rossonero e crede sia arrivato il momento di sbarcare in un super club europeo. Non il PSG, però: Mendes sta infatti proponendo Leao a Florentino Perez.

L’attaccante della Nazionale portoghese piace molto al Real Madrid, ma l’arrivo ormai certo di Mbappé sembra sbarrare la strada a un suo possibile arrivo a Madrid. Tuttavia alcuni giocatori blancos, tra cui Joselu e Rodrygo, vengono dati sul mercato: in caso di addio ecco che Leao diventerebbe una grossa opportunità.

Il Real Madrid può approfittare delle difficoltà economiche del Barcellona, altro club molto interessato a Rafael Leao: il Milan chiederà una cifra superiore ai 100 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 10, una cifra che in questo momento i blaugrana non sono disposti a spendere. Florentino Perez, invece, non si farebbe troppi problemi ad accontentare le richieste economiche dei rossoneri e potrebbe così portarselo a casa garantendo al club milanese una gustosa plusvalenza.