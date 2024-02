Telefonata a Inzaghi: addio Inter, proposta irrinunciabile

Non solo i calciatori, a convincere questa volta è Simone Inzaghi, tecnico che piace a mezza Europa.

Non bastano infatti solo i calciatori per arrivare a giocare quello che è il calcio che i tifosi vogliono vedere dai propri beniamini, per arrivare ai risultati che sta ottenendo l’Inter. Tant’è che quanto mostrato da Inzaghi negli ultimi due anni con il lanciatissimo cammino di quest’anno verso lo Scudetto dell’Inter 2023/2024 e la finale di Champions League ottenuta nella passata stagione, pare che abbiano convinto un club tra le big d’Europa per averlo in panchina.

C’è chi vuole Simone Inzaghi, pronto ad essere accontentato con una proposta irrinunciabile. E la stessa è stata svelata dai colleghi di uno dei principali quotidiani italiani, che hanno rivelato la possibilità dell’addio di Inzaghi all’Inter.

Inter, Inzaghi verso l’addio: proposta irrinunciabile

Non è certo il futuro di Simone Inzaghi che, dopo lo Scudetto vinto in questa stagione – qualora dovesse concretizzarsi il sogno per lui e per i nerazzurri, della seconda stella dell’Inter -, potrebbe lasciare il club nerazzurro.

A svelare tale ipotesi è il quotidiano piemontese che, in prima pagina, ha svelato quanto accadrà in estate sul tecnico di Piacenza, che piace a tutta l’Europa.

C’è una destinazione particolare, che risulterebbe irrinunciabile per lui: su Simone Inzaghi ci sono finite le big di Premier League e le proposte economiche sono fuori dalla portata dell’Inter, per quanto riguarda l’ingaggio che percepirebbe e la disponibilità economica per il mercato del club.

Inzaghi in Premier League nel 2025: la notizia sull’addio all’Inter

A riportare la notizia dell’addio all’Inter di Simone Inzaghi è Tuttosport, quotidiano che ha ricordato che l’interesse della Juventus nutrito in passato, è ora lontano dalle possibilità di vederlo a Torino, a causa del blasone che ha ora l’ex Lazio. Adesso nessuno potrebbe competere con le proposte che arrivano dall’estero, economicamente parlando, neppure l’Inter che difficilmente riuscirà a trattenerlo. Dopo quanto mostrato in Serie A, sulla panchina dei nerazzurri, adesso Inzaghi è entrato nelle grazie dei top club mondiali, che hanno voglia di portarselo a casa, sulla propria panchina. In particolare, Manchester United e Chelsea avrebbero già provato a convincerlo, con cifre da capogiro per averlo in panchina. Pagato 15 milioni netti a stagione, come succede coi più grandi allenatori d’Europa. E Inzaghi, finita la sua annata con l’Inter, potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Ultime su Inzaghi: piace anche al Liverpool, possibile soluzione ai Reds

A fine stagione, come già annunciato, Jurgen Klopp saluterà il Liverpool e il suo erede potrebbe essere proprio Simone Inzaghi in panchina. Il tecnico italiano avrebbe incantato mezza Europa e in Premier League lo vorrebbero ad ogni costo.