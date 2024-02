Trattativa col Milan: lo vogliono in estate

Il Milan si avvicina ad una nuova cessione in vista della prossima estate con un club che ha preso contatti con i rossoneri.

La prima necessità del Milan in vista della prossima estate è quella di cedere i giocatori in esubero, al fine di fare cassa ed avere a disposizione il denaro necessario per piazzare quei colpi fondamentali per ricostruire la rosa.

La speranza del club meneghino è quella di non dover salutare uno dei pezzi pregiati della rosa, andando a sistemare il bilancio con l’addio di quei giocatori che non rientrano nei piani della società.

Nelle ultime ore sono arrivate buone notizie in merito: una società ha preso i contatti con il Milan per prendere a titolo definitivo uno dei giocatori messi ai margini del progetto durante lo scorso calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, un esubero saluta in estate: primi contatti

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Milan sarebbe vicino alla cessione di Luka Romero, talento argentino passato in prestito all’Almeria durante lo scorso mese di gennaio. Sul talento classe 2004 ci sarebbe l’interesse del Valencia, pronto a fare un’offerta ai rossoneri.

Il Milan sarebbe pronto a dare l’ok ad un’altra cessione in prestito dell’argentino con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Il Valencia è rimasto colpito dalle prestazioni messe a referto dall’ex giocatore della Lazio con l’Almeria, in particolare quella che lo ha visto mettere a segno una doppietta contro l’Atletico Madrid, doppietta che è valsa un punto per i suoi.

Romero in Spagna sembra aver trovato il suo campionato ideale con meno tatticismi rispetto alla Serie A dove non è mai riuscito a esprimere completamente il suo talento. Arrivato al Milan a parametro zero durante l’estate del 2023, potrebbe rappresentare per il Milan un’importante plusvalenza da scrivere a bilancio con la società che non si opporrebbe al suo addio a titolo definitivo nonostante la giovane età.

Un altro addio che a breve potrebbe consumarsi in casa Milan è quello di Charles De Ketelaere. Passato in prestito all’Atalanta durante la scorsa estate, il belga ha convinto sia tecnico che società a riscattare il suo cartellino. I bergamaschi sono infatti pronti a versare nelle casse del Milan circa 23 milioni di euro per acquistare il belga a titolo definitivo, come da clausola presente sul contratto di prestito con diritto stipulato questa estate.

CDK, da quando è rinato, ha di nuovo parecchio mercato anche e soprattutto a livello internazionale. Per questo non è da escludere che il fantasista classe 2001 possa salutare immediatamente la squadra di Gasperini, pronta a registrare una plusvalenza con una cessione a cifre superiori ai 40 milioni di euro.