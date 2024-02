Addio Inzaghi a fine anno: c’è l’annuncio del tecnico sul futuro

Simone Inzaghi ha parlato dopo l’ennesima prova di enorme livello del club, l’Inter ha vinto un’altra partita con quattro gol segnati.

Il gioco espresso dalla sua Inter sta facendo invidia a mezza Europa e con i diversi allenatori che cambieranno panchina tra le big di Champions League, sembra esserci finito anche Simone Inzaghi nel calderone dei nomi che riguardano il valzer di panchine.

C’è forte interesse in Europa proprio per Simone Inzaghi, allenatore che piace a Liverpool e non solo, con le destinazioni che lo riguardano in prima linea, mentre è coinvolto nelle voci sul rinnovo con l’Inter. Ed è proprio di questo, con il futuro in incognito, che Simone Inzaghi ha parlato del suo possibile addio all’Inter.

Addio Inzaghi a fine stagione: il suo annuncio sul futuro all’Inter

Il tema caldo, in casa Inter, è quello legato al futuro di Simone Inzaghi. Perché il tecnico ex Lazio, da quando è arrivato all’Inter, ha trovato dei risultati straordinari.

Prima la finale di Champions League e adesso è lanciato verso la seconda stella, tanto sognata a discapito dei rivali di sempre del Milan, raggiungendo infatti per primi tra i due club di Milano, la seconda stella del ventesimo Scudetto.

Ma lo stesso ventesimo Scudetto potrebbe sancire la fine dell’era Inzaghi: il tecnico piace a diverse big d’Europa e del suo futuro, ha parlato proprio lo stessoInzaghi. Ai microfoni di Dazn ha rimandato il discorso, facendo “melina” di fronte alla domanda sul rinnovo e della sua permanenza all’Inter.

Le parole di Simone Inzaghi dopo Inter-Atalanta

Quelle che seguono, sono le parole di Simone Inzaghi a Dazn, nel post-partita di Inter-Atalanta. Ecco cos’ha detto del suo futuro, dopo le voci di calciomercato che lo hanno riguardato: “È inutile parlarne in questo momento, abbiamo gli ultimi tre mesi dove dobbiamo dare tutto. Parlare di altro non mi interessa, io penso che non interessa neanche alla società. Parlare del mio futuro non serve ora, io qui sto bene, fino alla fine della stagione vogliamo continuare così”.

Inzaghi parla del futuro e anche di Frattesi: cos’è successo

Inzaghi, oltre al suo futuro, ha parlato anche di quelle che sono le condizioni sull’infortunio di Davide Frattesi. Ecco cos’ha detto: “Ho voluto capire cosa fosse successo con Davide, aveva un po’ di crampi oggi. Lui è in un ottimo momento, è uno dei ragazzi più penalizzati, ma ci dà grandissime soddisfazioni. Penso sia un peccato se si dovesse fermare, perché in questo momento è veramente in forma”.