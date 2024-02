Altra brutta notizia: quando torna Berardi

Arrivano delle nuove notizie che riguardano il brutto infortunio di Domenico Berardi che si è fatto male lo scorso gennaio ed è ancora in fase di recupero.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano proprio questa situazione inerente allo stato di salute dell’attaccante e capitano neroverde, perché il Sassuolo ha perso con l’infortunio di Berardi un punto di riferimento importantissimo e decisivo, tanto che ora il club emiliano ha dovuto cambiare allenatore e si ritrova in zona retrocessione, rischia seriamente la Serie B in vista del prossimo anno. Decisivo sarà proprio il recupero di Berardi che spera di tornare in campo il prima possibile. Perché adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano la scelta che andrebbe a fare la società con il proprio giocatore.

Le condizioni di Berardi sono da tenere d’occhio in casa Sassuolo perché il calciatore che è fermo dallo scorso 16 gennaio si è operato al menisco per un brutto infortunio ed era previsto un recupero di almeno due mesi prima di rivederlo in campo. Adesso arrivano delle nuove notizie in merito proprio a quello che può essere il recupero totale del giocatore che aspetta il momento giusto.

Sassuolo: rientro Berardi, le ultime notizie

Perché ora diventa fondamentale per la salvezza il rientro in campo di Berardi e non sarà forzato in queste prossime partite con il rischio di ricaduta che potrebbe compromettere in maniera decisiva il futuro del club e del giocatore in vista del resto della stagione. Ci sono ora gli aggiornamenti per il possibile ritorno in campo del giocatore italiano.

Alla fine non è riuscito a recuperare Berardi per la prossima partita contro il Napoli nel recupero della 21esima giornata di campionato di Serie A. Bisognerà aspettare ancora un poco prima di rivederlo in campo al meglio. Difficile pensare che possa esserci anche la prossima domenica contro il Verona in uno scontro diretto totale per la salvezza, ma occhio al recupero in extremis.

Perché in vista di quella che sarà la prossima partita del fine settimana, quella che il Sassuolo giocherà col Verona c’è la volontà di recuperare Berardi e potrebbe essere la data giusta per rivederlo almeno tra i convocati. Occhio però perché per essere lanciato in campo ci potrebbe volere ancora un po’. Una situazione difficile per i neroverdi che ora hanno un nuovo allenatore, Bigica, che deve fare i conti con i tanti infortunati.