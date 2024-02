Anche Marquinhos via dal Psg: può tornare in Italia, ecco chi lo vuole

Il PSG si appresta ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione con Marquinhos pronto a dire addio.

Saranno molti i big del PSG a salutare in vista della prossima stagione e tra questi c’è Marquinhos per il quale potrebbe esserci un ritorno in Italia in estate.

In campionato il distacco sulla seconda in classifica è rassicurante con il PSG che ha ben undici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. In Champions League i francesi sono invece attesi dalla partita di ritorno contro la Real Sociedad dopo il successo per 2-0 all’andata, per cercare l’accesso ai quarti di finale, obiettivo minimo della stagione in Europa.

Il club sta quindi già programmando il prossimo mercato che vedrà i campioni di Francia perdere diversi punti fermi della squadra, destinati all’addio.Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, Marquinhos potrebbe salutare il PSG al termine del campionato in corso andando di fatto a chiudere un’era del club transalpino.

Calciomercato, esodo PSG: Marquinhos può tornare in Serie A

Sulle tracce del difensore brasiliano ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di difensori centrali per la prossima stagione. Messi, Neymar ed ora Mbappé. Il PSG è pronto a smantellare nel giro di due anni il tridente stellare che aveva attirato le attenzioni di tutto il mondo.

I campioni di Francia sono però pronti ad allargare la loro rivoluzione della rosa anche alla difesa: Marquinhos appare vicino all’addio dopo undici anni nella capitale transalpina conquistando anche la fascia di capitano del club. Naturalmente sarà sostituito in modo più che degno, ma privarsi anche del capitano della squadra sarà comunque un colpo duro da digerire.

I bianconeri hanno dimostrato negli ultimi anni di affidarsi molto alla scuola brasiliana per quello che riguarda la propria retroguardia. Da Alex Sandro a Danilo, passando per Bremer, sono molti i giocatori brasiliani che fanno parte della difesa della Juventus. Marquinhos rappresenterebbe un gran colpo per la Juve anche se le richieste dei francesi (circa 55 milioni di euro) rendono complicato l’affare.

I francesi però guardano al mercato anche per i possibili acquisti della prossima stagione e ci sono diversi obiettivi in Serie A. Piace molto Nicolò Barella dell’Inter così come si segue da vicino Rafael Leao del Milan. Il portoghese potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Mbappé per quello che riguarda l’attacco ma i transalpini dovrebbero però sborsare circa 100 milioni di euro per il numero 10 rossonero guardandosi dalla concorrenza dei club di Premier League.