Antony scaricato dallo United: una big di A coglie l’occasione

Il futuro di Antony sembra essere lontano dallo United. Una big di Serie A potrebbero decidere di affondare il colpo durante il calciomercato estivo.

Grande delusione in casa Manchester United. Come riferito da fichajes.net, Antony non sta assolutamente convincendo e per questo motivo si parla di una cessione per consentire al calciatore di ritornare ai livelli di una volta.

La decisione del Manchester United potrebbe consentire ad una big di Serie A di sfruttare questa occasione di calciomercato. Non sarà semplice considerando la valutazione del calciatore e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro in questa vicenda.

Calciomercato: Antony in Serie A, ecco con chi firma

Antony nel Manchester United non sta assolutamente convincendo e per questo motivo sono in corso le valutazioni per trovare il giusto compromesso. L’ipotesi è quella di una cessione per consentire al calciatore di tornare nuovamente ai suoi livelli, quelli che abbiamo visto ad Antony. Naturalmente non sarà semplice per diversi motivi considerando sia il prezzo che la volontà del diretto interessato di accettare questa scommessa. Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e quindi vedremo cosa accadrà.

Stando alle ultime ipotesi avanzate anche nei giorni scorsi dai quotidiani sportivi, la Juventus potrebbe sondare il terreno per capire se si arriverà al via libera del Manchester United e dello stesso Antony in questo calciomercato. Sono in corso le riflessioni del caso e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se si arriverà alla fumata bianca.

Si tratta di una possibilità da considerare e vedremo cosa accadrà in futuro. Di certo i bianconeri sognano in grande e il nome di Antony è uno che potrebbe davvero consentire di fare il salto di qualità ai bianconeri. Vedremo cosa succederà e chi alla fine la riuscirà a spuntare in questo senso.

Mercato: la Juventus valuta Antony

La Juventus valuta il profilo di Antony in chiave calciomercato estivo. Si tratta di un nome che potrebbe davvero fare a caso dei bianconeri e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere l’accordo oppure si dovrà fare un passo indietro.