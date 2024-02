Milan: trovato il nuovo centrale, arriva il campione africano

Il Milan continua la ricerca di un nuovo difensore per rinforzare la rosa in ottica della prossima stagione. In rossonero potrebbe arrivare un campione africano.

E’ tempo di programmare il futuro in casa Milan. Moncada lavora per trovare i giusti rinforzi in ottica prossima stagione e vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha individuato il campione africano come nuovo rinforzo per la difesa del prossimo calciomercato estivo. In corso le riflessioni per capire la fattibilità dell’operazione. Ma si tratta di un calciatore che vuole fare il salto di qualità e potrebbe consentire ai rossoneri di rinforzare la rosa.

Calciomercato Milan: nuova idea per la difesa, i dettagli

Il futuro del Milan è ancora con diversi passaggi da chiarire. L’obiettivo da parte di Moncada è quello di poter risolvere le lacune presenti in questa stagione. E l’obiettivo è quello di trovare un nuovo centrale. Le riflessioni sono in corso sul nome e nel giro di poco tempo potrebbero essere sciolti tutti i dubbi. Naturalmente fino a quando non si hanno certezze tutto può succedere. Vedremo cosa accadrà e quali saranno le scelte da parte dei rossoneri in ottica della prossima stagione.

Stando alle ultime informazioni, il Milan sarebbe sulle tracce di Diomande dello Sporting Lisbona. Il difensore piace molto a diverse squadre e i portoghesi hanno la certezza di non poterlo trattenere. La concorrenza, però, è importante e, quindi, non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se la fumata bianca sarà possibile.

Parliamo di un calciatore che ha vinto la Coppa d’Africa e di assoluta esperienza. Non sarà per nulla semplice riuscire a battere la concorrenza. Il Milan, però, si conferma una squadra molto attrattiva e vedremo se questo consentirà di arrivare alla fumata bianca oppure ci saranno delle scelte diverse da parte del tecnico.

Mercato Milan: Diomande piace ai rossoneri

In ottica calciomercato estivo Diomande è un obiettivo importante per i rossoneri. Naturalmente stiamo parlando di un difensore molto richiesto e, quindi, non sarà semplice battere la concorrenza. Ora sono in corso le riflessioni per capire se affondare il colpo e anticipare le altre squadre oppure no. Vedremo, quindi, cosa accadrà nei prossimi mesi.