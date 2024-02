Calciomercato, si avvera il sogno di Fabbian: ecco dove giocherà

Giovanni Fabbian è uno dei calciatori rivelazione della stagione attuale di Serie A: il Bologna se lo gode ma in futuro giocherà ni una big.

Il centrocampista classe 2003 è diventato uno dei migliori calciatori del Bologna e grazie a Thiago Motta è riuscito a crescere sempre di più, mettendo a referto numeri eccezionali, capaci di far vincere più partite al Bologna. Ora il sogno di tutta la piazza è quello di andare a giocare in Europa nella prossima stagione, possibilmente in Champions League.

Giovanni Fabbian sta stupendo la Serie A con numeri eccezionali. Il suo futuro pare già certo, tra le grandi del calcio italiano e sicuramente nella Nazionale di. Luciano Spalletti che lo terrà in considerazione per i prossimi Europei in Germania.

Calciomercato, futuro Fabbian: le ultime

Giovanni Fabbian è uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico italiano. Con il Bologna è cresciuto a dismisura, si è preso pian piano un posto da titolare e ora è fondamentale per il gioco di Thiago Motta. È una mezzala di inserimento che si trova alla perfezione nello scacchiere dei felsinei per come giocano e per la quantità di spazi che si aprono per riuscire a far esprimere il suo talento.

Il nome di Giovanni Fabbian sta iniziando a farsi strada per le strade del calciomercato. Il centrocampista classe 2003 si è ritagliato uno spazio fondamentale con il Bologna di Thiago Motta ee sta riuscendo a mettere in mostra tutto il suo talento.

In pochissimo tempo si è adattato alle difficoltà della Serie A e si è preso la scena: il calciomercato è già concentrato sul suo nome.

Futuro Fabbian: c’è l’Inter? Il suo annuncio

L’Inter per il futuro vuole puntare su Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista è stato ceduto la scorsa estate a titolo definitivo ma tutti i dirigenti e gli uomini dello staff tecnico di Inzaghi erano a conoscenza delle sue potenzialità. La società ha voluto assecondare le richieste del calciatore, che aveva intenzione di mettersi in gioco e collezionare un’esperienza importante, e ha deciso di cederlo.

Ma per l’Inter c’è una possibilità di riportarlo in nerazzurro la prossima estate. Nell’affare con il Bologna, infatti, è stato firmato anche un accordo sulla possibile recompra di Fabbian, fissata a 12 milioni di euro. Lo stesso calciatore, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato il suo sogno.

“Sto benissimo qui ma non è una risposta diplomatica. Qui siamo un gran gruppo, ci divertiamo. Il futuro lo affronteremo quando arriverà”.

Fabbian tra Inter e Nazionale: le sue parole

Il sogno di Giovanni Fabbian è quello di arrivare a livelli altissimi, tra club e Nazionale. Può tornare immediatamente all’Inter, dopo un solo anno al Bologna o può anche chiedere la permanenza nel club rossoblù per giocarsi quello che la squadra si sta meritando in questa stagione.

Fabbian pensa alla Nazionale? “Ora non ci penso, mi sembra davvero troppo per un giovane come me. Però la maglia azzurra è il sogno che di ogni ragazzino che spera di giocare al calcio, e quindi anche il mio“.