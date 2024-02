Cambiano ancora allenatore: ecco chi hanno scelto

Pronto un nuovo cambio allenatore in Italia perché dopo l’esonero del tecnico la società è pronta a firmare ancora un altro accordo per terminare la stagione.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la decisione da parte della società di cambiare perché la situazione è veramente critica guardando la classifica e gli ultimi mesi con risultati davvero negativi. Per questo motivo ora c’è la sensazione che possa essere cambiato ancora un altro allenatore che possa provare a dare una scossa per terminare al meglio la stagione e non solo. C’è la possibilità che la società possa provare a mettersi in discussione prima con l’attuale tecnico e poi cambiare se non dovesse esserci una scossa anche mentale. In arrivo un altro esonero in Serie A con il nuovo allenatore pronto a firmare.

C’è aria di cambiamento, ancora, in Italia. Perché tante squadre non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione e per questo motivo che già ci sono stati tanti club che hanno deciso di cambiare tutto. Ora potrebbe arrivare una nuova notizia in merito a questo cambio in panchina perché la società ha deciso per l’esonero dell’allenatore con l’arrivo del nuovo tecnico. Uno che conosce già bene il campionato italiano e che possa avviare un progetto importante anche puntando sui giovani.

Esonero in Italia: altro cambio in arrivo

Ci sono state delle notizie in merito a quella che è la situazione contrattuale di alcuni allenatori che a fine anno andranno via per fare spazio ad altri nuovi. Per questo motivo tanti tecnici svincolati non stanno dando il loro ok per subentrare a stagione in corso in situazioni difficili, quando manca davvero poco alla fine del campionato. Ora potrebbe arrivare una nuova notizia riguardo un altro esonero in Italia e il cambio di allenatore.

Perché ci sono delle novità proprio inerenti a questo cambio in panchina che potrebbe fare il Sassuolo che ha esonerato Dionisi per affidare a Emiliano Bigica ad interim il ruolo di allenatore ma occhi alla nuova scelta Zanetti. L’ex tecnico dell’Empoli è ormai senza squadra e aspetta l’occasione giusta per tornare.

Tante squadre hanno cambiato nelle ultime settimane con il Sassuolo che dopo anni ha esonerato Dionisi per affidarsi all’allenatore della Primavera per scegliere con calma il nuovo allenatore: ora anche Zanetti è in pole per tornare di nuovo in Serie A. In queste ore sono tornati di moda anche i nomi di Grosso e Gattuso.