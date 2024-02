Colloquio con Thiago Motta: la scelta sul futuro

L’allenatore è seriamente orientato ad una nuova avventura in vista della prossima stagione, perché il suo contratto col Bologna terminerà quest’anno.

Il giovane tecnico si stia confermando ancor di più uno dei migliori in Italia con le sue idee di bel gioco, squadra solida e divertente, ma ancor di più convincente per i risultati positivi e vincenti. Perché la stagione attuale di Thiago Motta permette al Bologna di essere al quarto posto in piena zona Champions League a lottare con le altre grandi squadre d’Italia. Potrebbe quindi arrivare una vera occasione irripetibile in vista del prossimo anno. L’intenzione del club è di provare a trattenere a tutti i costi l’allenatore, ma questo sembra essere difficile.

Possibile svolta per quanto riguarda ciò che accadrà al tecnico che ha intenzione di trovare la migliore soluzione possibile in vista della prossima stagione. Perché adesso ci sono delle novità importanti proprio in ottica del suo futuro, perché la carriera può decollare da un momento all’altro dopo ciò che ha dimostrato in questi mesi. Da capire come andrà a finire ora per Thiago Motta e il Bologna. Il club emiliano vuole provare a rinnovare il suo contratto, ma occhio a quello che potrebbe accadere proprio in questi prossimi mesi.

Bologna: futuro Thiago Motta da decidere

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Thiago Motta cercato da Milan, Roma, Juventus, Inter e anche squadre estere come PSG, in Premier League e tanti altri campionati che possono pensare a lui per il futuro come prossimo allenatore. Da capire che tipo di scelta può essere fatta nei confronti proprio del tecnico.

Thiago Motta ha parlato di quella che sarà la sua idea di calcio in vista dei prossimi anni e l’ha fatto agli studenti della città per cui sta cercando di far vivere un sogno in questa stagione in vista dei prossimi anni. Occhio ora a quello che potrebbe accadere per l’allenatore italo-brasiliano.

Perché C’è stato un lungo colloquio di un’ora con Thiago Motta per gli studenti della storia università di Bologna. L’allenatore ha raccontato come vede il suo Bologna in stile brasiliano con tecnica, agonismo e motivazione. Adesso tutti sognano il suo nome sulla panchina del proprio club in Italia, ma è da capire che tipo di futuro si vedrà per l’allenatore che piace tanto anche in Europa.