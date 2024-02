Colpaccio bianconero: il club festeggia due volte

Affare d’oro per la società che è pronta a dare vita ad una ricca plusvalenza: scelta la sua prossima destinazione.

Rush finale di stagione per i club italiani che sanno di giocarsi ancora molto, dalla qualificazione in Champions League fino alla lotta per non retrocedere ci sono ancora dei posti da assegnare. Chiamati alle armi, dunque, per i grandi protagonisti della Serie A che sfrutteranno queste ultime uscite per mettersi nuovamente in mostra. Il calciomercato come è noto non dorme mai e anche queste ultime ore si sono rivelate caldissime per quanto riguarda i colpi in vista della prossima stagione.

Tanti giocatori hanno sfruttato le chance a loro disposizione e hanno dimostrato di essere elementi all’altezza dei miglior top club europei. Non solo ai vertici della campionato ma anche nelle zone meno nobili della classifica, e a quanto pare è proprio lì che albergano alcuni dei gioielli più luminosi della Serie A.

Insomma, tanti protagonisti del campionato sembrano prossimi al trasferimento. Qualcuno rimarrà in Serie A, mentre altri tenteranno la sorte all’estero. Principalmente in Premier League dove c’è un club che appare nuovamente pronto a fare spesa nel campionato italiano.

Lascia la Serie A in estate, vola in Premier League

La Serie A si conferma quindi una realtà ricca di talenti, dai vertici fino, come detto, alla bassa classifica. Ecco, proprio lì c’è l’Udinese che è ad un passo dallo sfregarsi nuovamente le mani. Il prossimo talento bianconero in partenza risponde al nome di Festy Ebosele, laterale destro nato nel 2002 in procinto di regalare una ricca plusvalenza al suo club attuale.

L’area scouting friulana continua dunque a dare i suoi frutti, giusto due anni fa l’Udinese scovava Ebosele dal Derby County e lo acquistava a parametro zero, ora che lo ha blindato fino al 2027 può venderlo in cambio di una cifra considerevole. Ad aver parlato del futuro del giocatore è stato il portale hit.com che ha anche menzionato il Tottenham come club in pole position per il giocatore.

Non è la prima volta che Tottenham e Udinese fanno affari, soprattutto di recente dove nel 2022 un altro laterale bianconero aveva sposato la causa degli Spurs. La cessione ha visto Destiny Udogie volare verso Londra in cambio 18 milioni di euro, giusto qualche tempo prima i friulani riscattarono il suo cartellino dall’Hellas Verona per appena 4 milioni. Dopo 44 presenze complessive in Italia e due goal segnati, Ebosele si è guadagnato la chance di seguire il compagno di reparto in Inghilterra.