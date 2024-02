Colpo di scena, è già UFFICIALE: scelto l’ex Milan per la panchina

Storica decisione della nazionale scandinava, che per la prima volta affida la guida della sua rappresentativa ad un Ct straniero

Scorrendo indietro nella sua carriera da allenatore, iniziata subito dopo il suo ritiro da calciatore, avvenuto nel 2011, qualcuno potrebbe scorgerci un primo indizio su ciò che sarebbe accaduto dopo. L’attaccante più prolifico della nazionale danese, quel Jon Dahl Tomasson ammirato in Italia con la maglia del Milan, non ha perso tempo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.



Iniziando subito nel ruolo di vice sulla panchina dell’Excelsior Rotterdam, l’ex centravanti – che condivide con Poul Nielsen il primato di miglior marcatore all time della Danimarca – è diventato primo allenatore dopo soli due anni, nel 2013.

Rimasto in Olanda fino al 2016, ecco arrivare la poltrona di vice tecnico nella rappresentativa nazionale del suo paese. Cinque anni di lavoro nell’ombra, dall’alto del suo riconosciuto carisma, prima di fare il passo inaspettato: allenatore del Malmö, una delle più prestigiose squadre svedesi, con la quale conquista due campionati consecutivi.

Sembrava essere stata una parentesi, per quanto gloriosa, destinata a restare tale quella dell’incarico nella vicina Svezia, ma il destino aveva riservato, alla nazionale scandinava e all’ex campione d’Europa con la maglia rossonera, qualcosa di storico.

Tomasson è il primo della storia: c’è l’annuncio ufficiale

L’ex attaccante del glorioso Milan di Carlo Ancelotti, quello che vinse la Champions League del 2003 battendo in semifinale l’Inter e nella finale di Manchester la Juve di Lippi, è infatti il nuovo commissario tecnico della nazionale svedese. Tomasson allenerà la Svezia nella fase di qualificazione al Mondiale 2026. Quello che si disputerà in Messico, negli Stati Uniti e in Canada. Qualora centrasse la qualificazione alla kermesse mondiale, il suo incarico verrebbe rinnovato automaticamente.

Primo allenatore straniero di sempre a guidare la Svezia, l’ex giocatore – bravo a ritagliarsi i suoi spazi in un Milan che come attaccanti aveva gente come Andriy Shevchenko e Superpippo Inzaghi – il danese si è mostrato entusiasta della possibilità concessagli. Fresco di separazione dai Blackburn Rovers, club di Championship inglese che ha guidato fino allo scorso 9 febbraio, Tomasson si è subito calato nel suo nuovo ruolo.

Välkommen till Blågult! – Jon Dahl Tomasson! 🇸🇪🙌 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2024

“Non vedo l’ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo”, le prime parole rilasciate dall’allenatore scandinavo. Il quale non sembra sentire il peso né della responsabilità, né di poter essere eventualmente considerato un ‘traditore’ dai suoi connazionali.