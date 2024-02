Conte, il vice storico svela la prossima destinazione: l’annuncio

Arrivano le parole dello storico vice di Antonio Conte. Ecco la prossima destinazione del tecnico.

Dopo l’addio dal Tottenham, il tecnico s’è preso un periodo di pausa ed ha rifiutato qualunque squadra. Nonostante le offerte arrivate in questa stagione per subentrare, il mister salentino ha deciso di restare fermo per prepararsi in vista della prossima stagione.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico Antonio Conte. Arrivano le dichiarazioni dello storico vice che svela la prossima destinazione.

Quale futuro per Conte? Nuovi aggiornamenti

Alla guida della Juventus dal 2011 al 2014, insieme ad Antonio Conte ha riportato la Juventus sul tetto d’Italia. Ecco le parole da parte di Angelo Alessio che ha fatto il punto sul futuro di Conte.

Ecco, secondo Alessio, quale sarà la prossima squadra di Conte. Queste le parole dello storico assistente del tecnico salentino, rilasciate a TuttoJuve.

“Credo che tornerà in panchina, in una squadra che possa dargli la possibilità di poter competere per vincere un titolo in Europa. A lui piacerebbe tanto vincere la Champions League, l’augurio sarebbe quello di vederlo trionfare con qualche club italiano. Comunque cercherà una società, anche estera, che possa avere questa ambizione. Credo che da parte di Antonio sarà una scelta ponderata. Conosciamo tutti la sua bravura nel costruire progetti vincenti e a lavorare con un certo tipo di giocatori”.

Juve, Milan o Napoli? Lui può allenare ovunque, è un professionista. Viene quotidianamente accostato a queste società la realtà è un altra. Ad oggi non ci sono notizie certe sulla prossima squadra di Conte. E’ ancora presto per decidere. Credo che prima di maggio non sapremo nulla. La scelta avverrà dopo”.

Conte, inseguito dalle “italiane” lui spera nel Bayern Monaco

L’ambizione di vincere la Champions League spinge sempre di più Conte lontano dall’Italia. Ecco perché, il sogno nel cassetto del tecnico è quello di seguire le orme del maestro Trapattoni e diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. I bavaresi, in questo momento in enorme difficoltà, sono alla ricerca di un allenatore dopo che Tuchel lascerà la squadra al termine di questa stagione. Antonio sta lavorando affinché possa raggiungere il club tedesco che ha una rosa importante, capace di poter competere in Europa e lottare per la Champions League. La speranza è quella di poter chiudere l’accordo in tempi rapidi anche se ci sono delle enormi difficoltà visto che la concorrenza per allenare il Bayern Monaco è davvero alta.