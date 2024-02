Dura contestazione in Serie A: “Tua madre”, volano parole grosse

Durissima contestazione in Serie A da parte di una frangia di tifosi ai danni del club italiano, che non sta ben figurando.

C’è chi è stato preso di mira e si tratta di un tesserato del club, colpevole secondo la stessa tifoseria, del terribile campionato che sta giocando il club che non riesce a macinare punti, ritrovandosi in una disastrosa situazione di classifica.

Volano parole grosse, con i tifosi protagonisti della dura contestazione, a causa dello scarso rendimento della squadra, con un colpevole ben chiaro secondo la stessa frangia di tifosi che hanno deciso di rompere il silenzio, dopo il terribile risultato maturato nell’ultima partita giocata in Serie A.

Dura contestazione in Serie A: è successo stasera

“Tua madre”, è partita la durissima contestazione da parte dei tifosi dopo quanto successo di recente, nelle ultime partite giocate dal club, in Serie A.

Non basta più quanto ottenuto di recente, con la società che aveva pure provato a cambiare allenatore, ma senza vedere i risultati sperati, almeno nell’imminente presente. Oggi è stato recuperato il match di Serie A, ma il risultato è stato larghissimo.

Dopo il recupero col Napoli, il Sassuolo si trova fermo a 20 punti e praticamente è nettamente coinvolto nella lotta alla salvezza. E i tifosi hanno un colpevole ben preciso: sarebbe Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.

Sassuolo: è partita la contestazione, contro Carnevali

“Vendi tua madre”, urlano i tifosi, all’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Sarebbe lui il colpevole secondo gli stessi tifosi neroverdi al Mapei Stadium, per aver venduto tutti i migliori giocatori del club emiliano. Contestazione venuta fuori per i risultati recenti, compreso quello di questa sera e il motivo è legato al calciomercato in uscita del Sassuolo. Tant’è che oggi, in campo, c’erano pure gli ex di turno, Traorè e Raspadori, protagonisti col Napoli di quella che è stata la partita di oggi, tra Sassuolo-Napoli.

Ultime su Carenvali: addio a fine stagione? Le ipotesi

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, potrebbe dire addio a fine stagione. In una situazione come quella attuale che sta vivendo all’interno della dirigenza dei neroverdi, molto complessa, le cose non sono salde nella posizione all’interno della società del Sassuolo. Una stessa dirigenza che ha sempre dichiarato che trattenere i giocatori più importanti della rosa è sì, nelle intenzioni del club, ma di fronte a certe offerte diventa complesso “resistere”. Qualora dovessero confermarsi gli attriti tra tifoseria e Carnevali stesso, a fine stagione potrebbero subire stravolgimenti le cose in casa Sassuolo. E non è da dimenticare che, proprio Carnevali, è tra le idee di Aurelio De Laurentiis per il futuro al Napoli.