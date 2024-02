Ha rifiutato la nazionale: Spalletti senza parole, bufera Italia

Il giocatore ha deciso di dire no all’Italia lasciano Spalletti completamente senza parole: le dichiarazioni del calciatore fanno rumore

Mancano ancora alcuni mesi all’inizio dell’Europeo che si giocherà in Germania a partire dal prossimo giugno, ma Luciano Spalletti è già al lavoro per capire quali saranno i giocatori che faranno parte della spedizione in terra tedesca.

A questo proposito per il ct saranno molto importanti le due amichevoli che l’Italia giocherà nel mese di Marzo negli Stati Uniti. Gli azzurri saranno impegnati contro il Venezuela il 21 marzo (ore 22 italiane), mentre il 24 marzo affronteranno l’Ecuador (ore 21 itaiane). Due test non molto impegnativi che serviranno soprattutto a Spalletti per valutare meglio chi convocare per l’Europeo.

Il ct sa di poter contare su un parco giocatori molto importante e di qualità ed i tifosi si augurano possa fare le scelte giuste per difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021. Tuttavia, c’è un giocatore che Spalletti non potrà convocare in quanto ha rifiutato di vestire la maglia della Nazionale, ovvero Lucas Beltran che in un’intervista ad Eurosport ha fatto sapere di aver detto no agli azzurri.

Italia, retroscena Beltran: l’argentino ha rifiutato l’azzurro

Lucas Beltran sta facendo molto bene nella sua prima stagione in maglia viola e, considerato che possiede il doppio passaporto, c’era anche la possibilità di vederlo con la maglia dell’Italia. Una possibilità che, però, l’attaccante viola non ha voluto prendere in considerazione, decidendo alla fine di giocare per l’Argentina.

A rivelarlo è stato lo stesso Lucas Beltran che ai microfoni di Eurosport ha fatto capire come si sia trattato di una decisione molto personale: “Mi sono arrivate allo stesso tempo le due convocazioni, quella di Scaloni e quella di Mancini. Ho dovuto prendere una decisione. Ho scelto l’Argentina per la mia famiglia, sono di lì, è stato un sentimento molto intimo e personale” ha ammesso il giocatore della Fiorentina.

Per Beltran, dunque, la possibilità di giocare per l’Italia era concreta, ma alla fine ha vinto il cuore e, come dice il proverbio, al cuore non si comanda. Le dichiarazioni dell’argentino, però, di certo avranno fatto storcere il naso ad alcuni tifosi azzurri che sarebbero stati incuriositi di vederlo all’opera in nazionale, ma sarà una curiosità destinata a rimanere tale.

L’attaccante della Fiorentina ha poi rivelato anche un retroscena di mercato, affermando come pur di giocare in Serie A e di vestire la maglia viola abbia rifiutato Real Madrid e Roma. Una rivelazione che farà felici i tifosi della Fiorentina che, quasi sicuramente, mostreranno un affetto maggiore per Beltran che ha messo il loro club davanti ad una big stellare come il Real Madrid.