Incontro con l’agente di Theo Hernandez: adesso il Milan trema

Il futuro di Theo Hernandez resta fortemente in bilico al termine della stagione: è già in programma un incontro con l’agente del laterale

Il Milan pensa al futuro, a partire dall’allenatore che guiderà la squadra da qui alla fine della stagione, ma anche alla rivoluzione che potrebbe riguardare la rosa a sua disposizione.

Il ciclo di Stefano Pioli sembra agli sgoccioli, ma anche quello di diversi big che sembrano aver fatto il loro tempo a Milano, sponda rossonera. Si parla tanto di Rafael Leao, che potrebbe finire al PSG a suon di milioni, ma attenzione anche al destino di Theo Hernandez.

Il laterale francese è già a quota quattro gol e tre assist in campionato e ha confermato di essere il profilo più affidabile tra i difensori a disposizione dei meneghini. Proprio per questa ragione, è difficile resistere agli affondi che potrebbero arrivare dall’estero e portare il terzino lontano dal capoluogo lombardo.

Il Milan incontra l’agente di Theo Hernandez: come stanno le cose

In particolare, nelle ultime settimane si parla con forza di un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero perdere Alphonso Davies, che invece piace molto al Real Madrid, ma hanno già identificato in Theo Hernandez il sostituto ideale.

Ovviamente, per il Milan, a cui il francese è legato fino a giugno 2026, arriverebbero dalla Germania decine di milioni da spendere sul calciomercato, ma non sarebbe per nulla facile sostituire uno dei pilastri della squadra. La sensazione che l’ex Real possa essere uno dei big sacrificati sul calciomercato la prossima estate è sempre più forte, soprattutto se il calciatore decidesse di dare una svolta alla sua carriera e lasciare il suo attuale club.

Per questa ragione, il Milan ha deciso di fissare un incontro con l’agente di Theo, Garcia Quilon, per capire la volontà del ragazzo e se bisogna iniziare a pensare a un futuro senza di lui. In casa rossonera, non va dimenticata la presenza di Jimenez e il sempre più probabile arrivo (a parametro zero dal Betis, ndr) di Juan Miranda in quella stessa posizione, per cui la società potrebbe decidere di puntare su uno dei due talenti.

Non sarebbe, di certo, la stessa cosa, ma è un’eventualità che va considerata. Nelle prossime settimane, quindi, dobbiamo aspettarci che Theo Hernandez prenda una decisione definitiva sul suo futuro, e potrebbe anche non essere più colorato di rossonero.