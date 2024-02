Jorginho in Serie A: l’agente svela la prossima destinazione

Quale sarà il futuro di Jorginho? Il centrocampista dell’Arsenal può tornare in Serie A nel prossimo calciomercato.

Ecco l’annuncio da parte dell’agente dell’italo brasiliano che ha aperto alla possibilità di un ritorno in Italia del suo assistito, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i Gunners.

Non ci sono notizie certe riguardo il rinnovo con l’Arsenal di Jorginho. Ecco perché il procuratore del calciatore sta già sondando il terreno per trovare una nuova destinazione al suo assistito. L’ipotesi di un ritorno in Serie A stuzzica e non poco il calciatore che, nella massima serie del campionato italiano, ha già vestito le maglie di Hellas Verona e Napoli.

⁠Jorginho torna in Serie A, annuncio dell’agente

A 32 anni può ancora dire la sua e fare la differenza in una società di Serie A che può valutare ingaggio di Jorginho: ecco le parole da parte del procuratore Joao Santos che è stato intervistato, in esclusiva, da TVPLAY.

“C’è ancora tempo per decidere con calma il futuro di Jorginho. Vedremo le proposte che arriveranno e faremo la scelta migliore per la sua carriera. La priorità resta il rinnovo con l’Arsenal, club con il quale sta bene. Ha il contratto in scadenza, speriamo che il prolungamento possa arrivare al più presto. Italia? Vuole l’Europeo, è un obiettivo di questa stagione”.

“Ritorno in Serie A? Il mercato italiano è diventato molto fermo e lento, prima era aggressivo. Adesso la situazione è cambiata anche a causa dei soldi e della strategia dei club. Comunque fino a questo momento nessuna società mi cha chiamato per chiedermi di Jorginho. Nessuna big ha chiesto informazioni”.

Santos non esclude un ritorno in Italia di Jorginho e fa il nome di tre squadre a cui il ragazzo farebbe fatica a dire di no.

Jorginho Juventus, Napoli o Lazio: l’annuncio dell’agente

Il procuratore del centrocampista dell’Arsenal Jorginho ha lanciato la bomba sul futuro dell’italo brasiliano. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non è stato ancora rinnovato ecco perché c’è la possibilità che il classe 1992 possa ritornare nel campionato italiano. Secondo Santos, ci sono tre club potenzialmente interessati a Jorginho: Lazio e Juventus.

A Sarri non dispiacerebbe accogliere alla Lazio Jorginho, dopo averlo avuto al Napoli e al Chelsea. Dall’altro lato c’è Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del calciatore ai tempi del Napoli, che potrebbe fare un tentativo a colpo zero per portare alla Juventus Jorginho. Ecco la conferma da parte dell’agente.

“Se dovessimo fare un gioco, posso dire che vedrei bene Jorginho alla Lazio. La presenza di Sarri, in questo caso, diventa fondamentale perché conosce le caratteristiche del calciatore. Poi c’è anche la Juventus che ha un grande direttore sportivo come Cristiano Giuntoli, con il quale Jorginho ha vissuto tanti anni belli a Napoli. Infine, c’è proprio il club azzurro. Non posso escludere un suo ritorno, con Calzano ha già lavorato ai tempi di Sarri”.

“Roma? Non credo sia possibile, non abbiamo mai avuto contatti. Non escludiamo, poi, anche Milan ed Inter che sono club che, per forza e tradizione, tutti vorrebbero giocare”.