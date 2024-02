Juventus di sasso: salta il colpo, va al Napoli

Niente Juventus, Allegri rimane a mani vuote in vista dell’estate: il big saluta i bianconeri e va al Napoli

Un sospiro di sollievo. Il gol di Rugani ha ridato linfa vitale alla Juventus, che sembrava essere entrata in una crisi preoccupante. Il successo allo scadere sul Frosinone ha consolidato il secondo posto, dopo il mezzo passo falso del Milan.

Ma intanto già adesso, nonostante manchino diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato, il pensiero è tutto rivolto ai prossimi colpi per rinforzare il gruppo di Allegri.

Gli obiettivi di Cristiano Giuntoli sono noti ed in ogni zona del campo la Juventus è pronta ad accogliere dei nuovi innesti. In difesa dopo l’arrivo di Tiago Djalò il focus sarà tutto sugli esterni: resta molto caldo il nome di Reinildo Mandava che potrebbe rimpiazzare Alex Sandro e lasciare l’Atletico Madrid per vestire la maglia bianconera.

A centrocampo il dramma è dietro l’angolo. La Juventus, già adesso, in grande difficoltà: e rischia di vedere indebolita la propria mediana visto l’ormai probabile addio a zero di Adrien Rabiot. I discorsi per il rinnovo del nazionale francese, che contro il Frosinone è finito ko, sono quasi del tutto sfumati: ecco perché oltre al neo arrivato Alcaraz (visto pochissimo da Allegri) almeno un nuovo centrocampista di livello internazionale dovrà pure arrivare.

Altro che Juve: firma col Napoli in estate

In attacco, da Chiesa a Vlahovic, è tutto in divenire: il primo probabilmente via senza il rinnovo oltre il 2025, il secondo nonostante i gol a raffica resta un profilo poco vicino all’idea di calcio di Allegri. Ma proprio in quel reparto, il Napoli è pronto a vendicarsi e a letteralmente scippare la società torinese durante l’estate: il colpo degli azzurri è stratosferico.

Lo scorso agosto la Juventus è stata molto vicina a mettere a segno un colpo stratosferico, direttamente in Serie A. Tempistiche e motivi economici hanno portato Giuntoli a fallire: e adesso il big sarà azzurro.

Il Napoli sembra infatti avviarsi verso una proposta importante per Domenico Berardi. Il 29enne di Cariati nonostante il contratto in scadenza nell’estate 2027, è ciclicamente accostato ai possibili addii della società neroverde. Niente Juventus quindi nel futuro dell’ala campione d’Europa con l’Italia, con De Laurentiis pronto ad uno sforzo economico importante di circa 30 milioni di euro.

Il Napoli in attacco perderà Osimhen, probabilmente lascerà partire il deludente Lindstrom ed ecco che un calciatore dal grande carisma come Berardi potrebbe essere un’opzione assai valida per chi rimpiazzerà Calzona in panchina e tenterà di rilanciare il progetto dei partenopei.