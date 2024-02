Marotta colpisce ancora: è il sostituto di Acerbi

Marotta vuole provarci sul serio: colpo stellare per la difesa, può essere lui il sostituto di Acerbi. Un top player assoluto in nerazzurro

L’Inter è sempre più vicina all’obiettivo: la seconda stella da apporre sulla divisa da gioco, a celebrare i 20 scudetti conquistati nella propria storia. Il distacco da Juve e soprattutto Milan è aumentato parecchio nelle ultime settimane. Ormai ci sono sempre meno dubbi: a meno di clamorosi colpi di scena, la squadra di Simone Inzaghi vincerà la Serie A.

Una vittoria che arriverà probabilmente con largo anticipo e questo permetterà alla dirigenza di programmare già molto presto il prossimo calciomercato. Beppe Marotta ha ampliato la sua incredibile collezione di grandi colpi a parametro zero con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Entrambi sono già nerazzurri: il primo ha già fatto le visite mediche, il secondo le ha rinviate per evitare di complicare ulteriormente il suo rapporto coi tifosi del Porto. Un doppio colpo eccezionale che renderà la rosa dell’Inter ancora più forte e soprattutto più profonda.

All’Inter nel 2025 a zero: Marotta prepara l’ennesimo colpo

Ma non è finita qui, perché la società meneghina sta cercando anche un difensore centrale. Acerbi è una garanzia ma l’età avanza ed è inevitabile parlare di un sostituto. Potrebbe esserci un’opportunità di mercato irrinunciabile, un nome straordinario che farebbe molto felici i tifosi.

Il giocatore in questione è in scadenza a giugno 2025, quindi è acquistabile a zero soltanto da gennaio prossimo. Marotta sa benissimo che per fare questo tipo di operazioni è importante muoversi molto tempo prima, soprattutto se, come in questo caso, il nome è di caratura mondiale e può sfuggire facilmente.

Il nome è di quelli davvero altisonanti: si tratta di Raphael Varane. Dal 2021, dopo tanti successi da protagonista in coppia con Sergio Ramos al Real Madrid, veste la maglia del Manchester United. Un’avventura finora senza grosse soddisfazioni per il difensore francese, alle prese spesso con diversi problemi muscolari.

Con i Red Devils Varane ha ancora un anno di contratto: non è da escludere che le sirene arabe possano convincerlo a trasferirsi già in estate un anno prima della scadenza, ma se dovesse restare in Inghilterra senza rinnovo diventerebbe un’occasione di mercato più unica che rara. In Spagna sono sicuri: l’Inter è interessata. Varane compirà quest’anno 31 anni, quindi ha ancora un bel po’ di anni da regalare all’Europa ad alti livelli.

L’Italia potrebbe essere per lui una nuova e stimolante sfida, ma dovrà rivedere le proprie richieste di ingaggio. Oggi è uno dei giocatori più pagati della Premier League con uno stipendio da 20 milioni: inaccessibile per le casse dei nerazzurri e, in generale, delle italiane. Servirà uno sforzo da parte di entrambi, a meno che in estate non arrivino gli arabi e spazzare via ogni dubbio e a riempirlo d’oro.