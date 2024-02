Assane Diao il nuovo bomber: la big di A anticipa la concorrenza

Assane Diao è pronto al grande salto di qualità e un club di Serie A sembra essere pronto a piazzare un colpo importante. La squadra sembra essere pronta ad anticipare la concorrenza.

La sessione estiva deve ancora iniziare, ma le squadre sono al lavoro per cercare di trovare i giusti giocatori in grado di alzare il livello della rosa a disposizione del proprio tecnico.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, il futuro di Assane Diao potrebbe essere in Serie A nella prossima sessione di calciomercato. C’è un club che sta cercando di regalarsi il bomber dello Sporting Lisbona per alzare il livello della propria rosa.

Calciomercato: Diao in una big, accelerazione improvvisa

Diao è pronto ad approdare in una big durante la prossima estate. Lo Sporting quasi sicuramente non riuscirà a trattenere il calciatore e per questo motivo in estate il suo nome ritornerà al centro di diverse trattative. Il rischio, però, è quello di dover fare i conti con la concorrenza e cifre sicuramente molto importanti. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte definitive anche da parte dell’attaccante, che ha sicuramente voglia di dare continuità ad un percorso.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Serie A ha messo nel mirino Assane Diao in ottica calciomercato estivo. E tra le squadre che potrebbero fare a caso dell’attaccante dello Sporting c’è anche il Milan. Niente è certo e sono in corso tutte le valutazioni del caso e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato: il Milan valuta Assane Diao

