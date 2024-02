“Bilancio Juve irregolare”: annuncio in diretta, è caos

La Juventus non avrebbe ancora risolto la situazione relativa al bilancio 2021-2022: l’annuncio in diretta scatena il putiferio

Sebbene contro il Frosinone siano arrivati i tre punti, le nubi non si sono ancora dissipate dalla Juventus che ha vissuto un mese di febbraio davvero tremendo e dove ha gettato la vento tutte le possibilità di poter lottare per lo scudetto fino alla fine della stagione.

I bianconeri hanno perso punti preziosi contro squadra di medio-bassa classifica come Empoli, Verona ed Udinese, oltre a perdere lo scontro diretto contro l’Inter, finendo lontanissimi dai nerazzurri. Adesso, la Vecchia Signora deve solo difendere il secondo posto e riuscire a centrare quanto prima la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo ufficiale dichiarato dalla dirigenza bianconera fin da inizio anno.

Tuttavia, i problemi in casa Juventus sembrano non finire mai e non riguardano solo quelli di campo, ma anche fuori. Il club bianconero, infatti, è ancora sotto la lente della Procura di Roma in merito al bilancio 2021-2022 che lo scorso anno diede non pochi grattacapi, tanto che arrivò una penalizzazione di 10 punti in classifica. A distanza di un anno, le cose non sono cambiate e potrebbero esserci presto risvolti importanti secondo quanto affermato da Marco Bava, uno degli azionisti del club bianconero.

Juventus, altri guai in arrivo: l’annuncio di Bava spaventa i tifosi

Il bilancio 2021-2022 della Juventus è ancora tutt’oggi irregolare e niente è cambiato da dopo l’addio di Agnelli. Ne è convinto Marco Bava, uno degli azionisti dei bianconeri, che intervenuto a TVPlay, ha annunciato come ci siano tutti gli estremi per il commissariamento della società.

L’azionista ha spiegato come a bilancio manchino ancora i 20 milioni di euro che spettano a Cristiano Ronaldo e ciò lo rende ancora irregolare. Un’irregolarità pesante che, per Bava, può portare eccome al commissariamento della società per effetto della legge 231 e mette la Juventus in una posizione molto scomoda.

L’annuncio di Bava non può non spaventare i tifosi bianconeri che vorrebbero vivere un anno tranquillo ed invece potrebbero ritrovarsi per l’ennesima volta imbrigliati in beghe giudiziarie dalla quale sarebbe difficile uscirne indenni. L’azionista ha poi attaccato il nuovo CdA bianconero affermando come l’attuale presidente della Juventus ovvero Gianluca Ferrero sia indagato per reali fiscali e che pure da questo punto di vista niente è cambiato rispetto alla passata dirigenza.

Bava non si è risparmiato neppure sulla famiglia Agnelli dichiarando come quest’ultima faccia ciò che voglia, calpestando ed ignorando i suoi azionisti verso i quali c’è una forte intimidazione. Parole gravi che lasciano i tifosi tanto scioccati quanto preoccupati, con quest’ultimi che si augurano che da qui a fine stagione non scoppi un nuovo ed eclatante caso che coinvolga il loro club in prima persona.