Calciomercato: Tare nuovo ds, torna in Serie A con Milinkovic

Tare torna a dirigere una squadra di Serie A: è il primo nome della lista per la poltrona di direttore sportivo. Con l’albanese può tornare in Italia anche Milinkovic.

Legato da un forte rapporto con il centrocampista serbo, il procuratore di Milinkovic è amico di Igli Tare che può lavorare per riportare in Serie A Milinkovic Savic. Attualmente in Arabia Saudita, l’ex Lazio continua a seguire con grande interesse il campionato italiano. Con il ritorno in pista del dirigente albanese, è viva la speranza per rivedere negli stadi italiani il centrocampista serbo.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il ritorno di Igli Tare. Trattativa nel vivo per quanto riguarda il dirigente albanese, fermo dopo l’esperienza alla Lazio terminata lo scorso anno.

Lazio: torna Igli Tare, ecco le ultimissime

La prossima estate può essere decisiva per il ritorno in Serie A di Igli Tare. Il dirigente, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la separazione con la Lazio avventura nel 2023, è finito nel mirino di una società italiana che ha deciso di ingaggiarlo per rinforzare l’area tecnica.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate dalla tv di stato albanese RTSH Sport, c’è un club che ha mosso passi concreti per ingaggiare come nuovo direttore sportivo Tare. Il dirigente potrebbe presentarsi nel nuovo club con un colpo a sorpresa come Sergej Milinkovic Savic. Un sogno possibile proprio grazie ai buoni rapporti che ci sono tra il dirigente albanese, il giocatore e il procuratore del serbi.

Intanto, la cosa certa – almeno per la tv di stato albanese – è l’approdo di Tare alla Fiorentina come direttore sportivo. Il dirigente può prendere il posto di Daniele Pradé che, a fine stagione, potrebbe concludere la sua avventura a Firenze.

Milinkovic torna in Serie A? Ci prova la Fiorentina con Tare

La nomina come nuovo ds della Fiorentina di Tare può aprire le porte al ritorno in Serie A di Milinkovic? I buoni rapporti con il dirigente albense potrebbero favorire questa clamorosa trattativa che riguarda il centrocampista serbo, che potrebbe tornare in Italia proprio grazie a Tare e firmare con la Fiorentina. Una suggestione, questa, che al momento non trova alcuna conferma anche perché i costi eccessivi dell’ingaggio potrebbero frenare l’affare.