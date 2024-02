Campionato finito per un Big assoluto, l’infortunio è terrificante

Un terribile infortunio ha colpito una big europea, che potrebbe perdere il calciatore per l’ultima parte della stagione

Bruttissima notizia per il tecnico che, con ogni probabilità, dovrà rinunciare ad una delle sue stelle fino al termine della stagione: l’infortunio rischia di essere ben più grave di quanto previsto.

Ci si avvicina alla fase clou della stagione calcistica. Nelle competizioni europee si è giunti alla fase ad eliminazione diretta, mentre nei vari campionati si è già abbondantemente superato il giro di boa.

In una fase delicata come questa, dunque, le giocate, i gol contano quasi il doppio e perdere uno degli uomini più talentuosi della squadra potrebbe creare non pochi problemi.

Un grave infortunio ha colpito un giovane calciatore tra gli uomini simbolo della sua squadra. Come dichiarato dal tecnico, lo stop potrebbe prolungarsi fino a fine stagione.

Infortunio grave per il calciatore: rischia di chiudere la stagione

La Premier League perde un protagonista e con essa anche Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton. È stato proprio l’italiano ad annunciare in conferenza stampa il lungo stop di Kaoru Mitoma, esterno giapponese classe ’97.

L’attaccante nipponico è stato in dubbio fino all’ultimo per il match contro l’Everton, ma alla vigilia della sfida di FA Cup tra il Brighton e il Wolverhampton è arrivata la pesantissima tegola.

A costringere Mitoma allo stop forzato è un problema alla schiena che si sta rivelando più grave del previsto. Secondo le stime, infatti, l’ex Union Saint Gilloise dovrà stare fermo per 2-3 mesi, ma persiste la possibilità di una chiusura di stagione anticipata.

Tegola pesantissima per il Brighton e i suoi tifosi che dovranno fare a meno di uno dei calciatori più attesi. I Seagulls si trovano attualmente al settimo posto in Premier League, in piena corsa per una qualificazione alle coppe europee.

In Europa, inoltre, gli inglesi affronteranno la Roma di Daniele De Rossi che, in occasione della doppia sfida, avrà un pericolo in meno da temere. Dopo l’esaltante stagione 2022/23, dove Mitoma ha messo a referto 10 gol e 8 assist in 41 presenze, in questa annata la stellina del Brighton potrebbe essere costretta a fermarsi a 3 gol e 5 assist in 19 gettoni di Premier League.

Il brutto infortunio del giapponese potrebbe precludergli la possibilità di cambiare maglia in estate. Nel corso delle ultime finestre di mercato, infatti, l’attaccante era stato osservato da alcune big di Premier e non solo.