Comprano il club di Serie A: l’annuncio del nuovo presidente

Adesso arriva la notizia ufficiale con l’annuncio di quello che può essere il nuovo proprietario. Perché il presidente stesso ha svelato le ultime sull’acquisto del club italiano.

Tanti cambiamenti in Italia, perché ci sono squadre seriamente portate a cambiare il loro futuro sotto tutti i punti di vista. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano il possibile cambio di proprietà di una società che sta valutando la cessione. Tanti nuovi investitori nel campionato italiano che stanno valutando seriamente di fare follie in Italia, la patria del calcio italiano che in questi ultimi 20 anni di circa è andato calando. Adesso c’è la sensazione di voler ricostruire qualcosa di importante nel nostro paese e per questo sono arrivati già tanti investitori da ogni parte del mondo. Presto potrebbero esserci delle novità riguardo questo senso.

Perché si parla molto di nuovi proprietari che hanno voglia di comprare club di Serie A, soprattutto quelli in difficoltà nelle grandi piazze e che presentano una situazione economica difficile. Sarà necessario cambiare ed investire quindi e per questo motivo c’è la possibilità che arrivino delle nuove notizie in questo senso proprio nelle prossime settimane e già per la prossima stagione. C’è anche un’altra società che sta valutando la vendita del club visto quello che è venuto fuori nelle ultime settimane.

Cessione in Serie A: cambiano proprietà

Anche sulle grandi squadre ci sono notizie in questo senso, perché nonostante siano state cambiate non molto tempo fa le proprietà dei grandi club come anche Milan, Inter e Roma che si parla di possibili cessioni a nuovi proprietari con altri investitori che possono arrivare ora dall’Arabia Saudita dove hanno iniziato ad investire nel mondo del calcio e guardano con attenzione anche quello italiano.

Ci sono delle novità importanti anche per club ‘minori’ che però sono storici e che in Serie A hanno fatto la differenza in questi anni come anche l’Hellas Verona di Setti che può cedere il club dopo le ultime indagini nei suoi confronti per possibile bancarotta. Da capire come può andare a finire questa situazione. Intanto, si parla anche di possibili proprietari nuovi italiani che possono pensare di andare a puntare sul club veronese.

C’è il presidente del Mantova Filippo Piccoli che è stato accostato all’Hellas Verona per comprare il club da Setti e ha parlato a L’Arena nelle ultime ore. Il noto imprenditore italiano ha il cuore legato a Verona e per questo motivo che sono arrivate notizie nei suoi confronti. Al momento però Piccoli ha smentito voci riguardo un suo possibile acquisto del Verona perché troppo legato emotivamente alla città.