Doppio assalto dalla Premier: vogliono un big dell’Inter

Duello dalla Premier League, l’Inter adesso rischia di perdere il suo pilastro: mega offerta in arrivo per l’estate

La prossima sessione di calciomercato sancirà diverse novità in casa Inter. Non che il gruppo allenato da Simone Inzaghi abbia grandi urgenze ma, di fatto, Marotta ha già messo a segno dei colpi di grande spessore.

Piotr Zielinski lascerà il Napoli e si unirà a parametro zero alla ‘Beneamata’: un colpo eccezionale, viste le grandi doti tecniche del nazionale polacco che faranno certamente comodo all’allenatore di Piacenza. Ma non sarà solo la mediana a vedersi più forte e competitiva.

Perché l’attacco, che ha comunque visto una ripresa di Marko Arnautovic, accoglierà un nuovo grande attaccante. Fuori Alexis Sanchez, il cui contratto non verrà rinnovato. E dentro Mehdi Taremi, ormai da settimane promesso sposo dei nerazzurri.

Inter, offerta monstre: Inzaghi saluta il big

L’ennesimo capolavoro di Marotta che, a zero, accoglierà alla Pinetina l’ex sogno estivo del Milan. Le potenziali brutte notizie, in casa Inter, possono arrivare direttamente dalla Premier League. Il tema è sempre lo stesso: il calciomercato. E da questo punto di vista, stando a quanto riferisce il portale iberico ‘Todofichajes.com’, uno scippo clamoroso potrebbe avverarsi durante i mesi estivi.

Dopo le minacce arrivate per Nicolò Barella, due top club inglesi adesso sarebbero pronti all’assalto per Alessandro Bastoni. Una crescita pazzesca agli ordini di Simone Inzaghi quella del 24enne ex atalantino, arrivato dalla ‘Dea’ per poco più di 31 milioni di euro.

Una valutazione schizzata alle stelle quella di Bastoni per il quale rischia di aprirsi una vera e propria asta. Sono due le società, Chelsea e Manchester United, pronte a darsi battaglia per la firma del classe 1999. Bastoni, lo scorso luglio, ha prolungato fino al 30 giugno 2028 ed è uno dei titolarissimi, insostituibile per Simone Inzaghi che non sarebbe certamente felice della sua partenza al termine della stagione.

La valutazione, però, è elevata: per 60 milioni di euro, a salire, l’addio potrebbe effettivamente diventare realtà. Chelsea e Manchester United, in difesa, hanno mostrato più di un’incertezza in questa stagione.

Un’annata difficile delle due big d’Inghilterra che nonostante importanti investimenti, soprattutto da parte dei ‘Blues’, non hanno fino ad ora garantito le prestazioni sperate. Ecco quindi che Bastoni, che in passato è stato accostato anche al Manchester City di Pep Guardiola, potrebbe comunque approdare in Premier League. Fino a questo momento, tra campionato e coppe, il gioiello di Casalmaggiore ha accumulato 27 presenze con 1 gol a referto.