È fatta con l’Inter, il presidente si è arreso

Il presidente deve arrendersi, è tutto fatto con l’Inter: i nerazzurri mettono a segno un colpo pesante per il futuro

Uno dei segreti della forza dell’Inter, come sappiamo, è il suo amministratore delegato Beppe Marotta. Un grande uomo di calcio, esperto e abile nelle mosse di mercato, una figura capace di costruire gruppi vincenti. E lo sta dimostrando anche questa volta.

In estate, visti quanti addii importanti c’erano stati ai nerazzurri (Onana, Skriniar, Brozovic, Gosens, Lukaku, Dzeko, solo per citarne alcuni), non era scontato pensare che per l’Inter sarebbe stato facile trovare subito una quadra e proporsi ad altissimi livelli. Invece, gli innesti che Marotta ha trovato sul mercato si sono rivelati quelli giusti per regalare a Simone Inzaghi un gruppo di ferro, competitivo fin dalla prima giornata e che in campionato sta mettendo in scena una cavalcata quasi trionfale.

Il risultato è che adesso i nerazzurri sono vicini allo scudetto della seconda stella, l’obiettivo dichiarato di questa annata, e possono dire la loro anche in Champions League, puntando a ripetere il grande percorso di un anno fa, che si interruppe soltanto in finale. Ma come in ogni top club che si rispetti, in casa Inter si guarda già avanti, al futuro. Sappiamo che in una ottica di autosostentamento il club dovrà necessariamente procedere ad almeno un paio di cessioni importanti. Ma Marotta si sta già mettendo all’opera per rimpiazzare adeguatamente chi partirà e per rendere la rosa forte e competitiva ancora una volta.

Inter, il presidente del Porto conferma l’affare Taremi

Come al solito, Marotta ci ha abituato a muoversi con tempismo e maestria sul mercato dei parametri zero. Ecco dunque che arrivano conferme importanti e definitive sull’arrivo di Mehdi Taremi, attaccante iraniano che concluderà il suo contratto con il Porto.

Profilo di grande esperienza, struttura fisica importante, Taremi era stato seguito, mesi fa, anche dal Milan, ma sbarcherà a Milano sulla sponda nerazzurra. L’ufficialità nero su bianco non è ancora arrivata, ma ci ha pensato il presidente lusitano Pinto Da Costa, in un evento pubblico tenutosi ad Oporto, a chiarire che ormai l’iraniano, per i Dragoes, è andato. “Ormai non possiamo farci più nulla – ha spiegato – Perdere giocatori a zero capita anche ai grandi club come il Psg. A Taremi posso solo augurare di essere felice”.