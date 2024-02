Calciomercato: colpo Ferguson in Serie A, lo scambio è la chiave

In Serie A le prestazioni di Lewis Ferguson non sono passate inosservate. Una big è pronta a fiondarsi su di lui e, dopo diverse settimane di indiscrezioni, arriva un punto di svolta in questa operazione. Si sblocca, infatti, attraverso uno scambio che può rappresentare la chiave di volta in questa operazione.

Quanto sta facendo il Bologna in campionato è davvero impressionante e con pochi precedenti. Tra le stelle più brillanti non si può non annoverare il bomber Zirkzee, Riccardo Orsolini e, ultimo ma non certo per importanza, proprio il centrocampista scozzese. Senza ovviamente dimenticare i vari Calafiori, Freuler e compagnia. In tal senso, però, Lewis Ferguson è destinato ad essere tra i grandi protagonisti della sessione estiva, dal momento che è probabile immaginare che possa scatenarsi un’asta per lui. La trattativa in questione si sblocca grazie ad uno scambio che rappresenta una novità inattesa.

Calciomercato: dal Bologna alla big di Serie A

Si tratta di un calciatore estremamente duttile e che ha delle doti per fare il salto di qualità di carriera. A conferma di ciò c’è il fatto che piace a tutti i top club del nostro campionato. In stagione, fin qui, ha sempre giocato ed ha segnato 5 gol.

Stando a quanto raccontato da “Persemprecalcio“, la Juventus è pronta ad affondare il colpo per Lewis Ferguson già questa estate, nel tentativo di bruciare la concorrenza. Ed in tal senso, visto che in termini economici la strada è in salita, ha già individuato la contropartita da inserire per convincere il Bologna.

Juventus, affondo su Ferguson: scelta la contropartita

Classe 1999, lo scozzese ha delle doti fuori dal comune. Tanto per la sua capacità di essere incisivo in zona gol ed offensiva in senso generico quanto per la sua facilità di corsa, che lo rende adatto anche a giocare da interno di centrocampo. La Juventus segue Ferguson con grande attenzione e per questo ha già pronta la contropartita da inserire nell’affare. Si tratterebbe di Nicolussi Caviglia, che quest’anno alla Juventus ha trovato poco spazio dopo il buon prestito dell’anno scorso alla Salernitana. Classe 2000, è un giocatore che a quanto pare piace e non poco alla dirigenza del Bologna.