Gli altri 10 campioni squalificati per doping che non ricordavi

Paul Pogba squalificato per doping per 4 anni in maniera definitiva, così come anche il Papu Gomez. Tanti casi simili nel mondo del calcio ma quali sono i 10 campioni che non ricordavi?

Ci sono delle notizie importanti che riguardano proprio i retroscena e cosa è accaduto in tutti questi anni di calcio anche a grandi campioni di questo sport. Perché il caso doping non è solo attuale con Pogba ma si può scavare anche indietro negli anni e trovare anche altre storie di grandi ex calciatori che nella loro carriera sono stati costretti a fermarsi per essere caduti in tentazioni o in casualità davvero particolari che hanno portato poi alla giustizia ad intervenire. Perché vengono fuori grandi casi del mondo del calcio che c’entrano con quello che è accaduto di recente al calciatore della Juventus.

Pogba è stato squalificato 4 anni dalla procura antidoping per quanto accaduto e non è la prima volta che un grande giocatore deve scontare una pena simile. Adesso possiamo ripercorrere la storia e capire cosa è accaduto negli ultimi decenni riguardo queste accuse e squalifiche di doping nei confronti dei calciatori anche molto noti.

Squalifiche doping: chi sono i 10 calciatori che non ricordavi

Ci sono diversi grandi calciatori di alto livello che sono stati squalificati per doping negli anni passati e ora possiamo anche andare a scoprire chi sono e analizzando le loro situazioni approfittando di quello che è accaduto al centrocampista della Juve Paul Pogba proprio di recente.

Vediamo alcuni dei 10 campioni che sono stati squalificati per doping nel calcio:

Maradona

Guardiola

Mutu

Stam

Davids

Romario

Rio Ferdinand

De Boer

Borriello

Caniggia

Tutti ricordano quanto accaduto a Diego Armando Maradona che fece uso di sostanze proibite come cocaina, efedrina, prednisone e prednisolone (metaboliti del cortisone) e tante atre. Qualcosa di simile capitò anche al suo connazionale Claudio Caniggia che risultò positivo alla cocaina un anno dopo lo stesso Maradona, che lasciò il calcio italiano dopo una pesante squalifica.

Anche l’ex calciatore brasiliano Romario risultò positivo alla finasteride, prodotto utilizzato per la caduta dei capelli. L’ex Barcellona ricevette una squalifica ma non chiese le controanalisi. In Italia uno dei tanti casi è quello di Marco Borriello, ex attaccante di tante squadre italiane come Roma, Milan e Juventus che risultò positivo al prednisone e prednisolone, dei metaboliti del cortisone. Per lui tre mesi di squalifica per poi tornare in campo, con l’attaccante che si giustificò dicendo di aver dovuto utilizzare una crema al cortisone.