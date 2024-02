Inter, la beffa è servita: nuovo incarico per Inzaghi

In casa Inter la beffa è servita: riguarda Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha ricevuto un nuovo incarico, brutte notizie per i tifosi

Se c’è un principale artefice dell’annata da record dell’Inter, questo è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sta volando insieme alla sua squadra. Vero che i nerazzurri sulla carta hanno la miglior rosa della Serie A, ma non è certo facile mettere i calciatori nelle migliori condizioni di esprimersi. In molti stanno andando oltre le più rosee aspettative o sono finalmente sbocciati. Se l’anno scorso si incensava Spalletti e il suo Napoli, quanto sta accadendo in questa stagione all’Inter è tutto merito dell’ex Lazio.

Oltre ai singoli è soprattutto la manovra corale nerazzurra ad avere pochi rivali in Europa. Non a caso non è utopistico prevedere l’Inter arrivare di nuovo in fondo in Champions League. Il gioco di Lautaro e compagni è sotto gli occhi di tutti: è il punto di forza di questa Inter che gioca un grande calcio sia in fase d’attacco che in fase di difesa. I meneghini si avviano verso lo scudetto della seconda stella con diversi record.

Inter, la beffa è servita: Inzaghi può dire addio?

Nessuno, almeno al momento, osa immaginare questa Inter senza il proprio condottiero. Ad inizio anno il futuro dell’ex tecnico della Lazio era considerato in bilico: senza tricolore a fine anno avrebbe salutato. Non sarebbe più bastato vincere Coppa Italia o Supercoppa. Detto, fatto e critici smentiti.

Ora sia i tifosi che la società portano in trionfo Simone Inzaghi e nessuno vorrebbe separarsi da lui. A sentir parlare di voci di addio viene l’orticaria a ogni singolo componente dell’universo nerazzurro. Eppure il futuro del piacentino non è per nulla scontato, comunque vada la stagione. La società con ogni probabilità lo confermerà ma la decisione poi spetterà all’allenatore che potrebbe decidere di andare via, come già fatto quando era alla Lazio, lasciando con un pugno di mosche in mano Lotito dall’oggi al domani, per accasarsi all’Inter.

Possibile futuro in Premier League per l’allenatore che ha diversi estimatori nel campionato inglese. Lo seguono Chelsea e Manchester United, ritenendolo il tecnico ideale per avviare una ricostruzione. Entrambe sono tra le grandi deluse di questa stagione e la prossima estate vogliono avviare un nuovo ciclo, dando con ogni probabilità il benservito a Pochettino e ten Hag. La Premier League è un campionato che fa gola a tutti, difficilmente Inzaghi direbbe di no.