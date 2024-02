La Juve trema, rischio addio: ci prova il PSG

La Juve ha una grossa incognita nel suo futuro: uno dei top player di Massimiliano Allegri potrebbe dire addio con direzione PSG

La Juve è tornata a correre sul campo, grazie alla vittoria arrivata in casa contro il Frosinone, in casa e all’ultimo momento, in pieno stile Allegri. Il tecnico livornese, però, deve recuperare in toto le certezze che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, quella in cui mantenere il passo dell’Inter non sembrava utopia.

Ora, invece, i nerazzurri sono scappati via e hanno a favore anche gli scontri diretti e la differenza reti, nella corsa con il destino e la seconda stella. A fine stagione poi, cambieranno tante cose per Madama e potrebbe cambiare anche il futuro di alcuni big, non così certi di restare a Torino, esattamente come l’allenatore toscano.

Uno di questi è Federico Chiesa: l’attaccante ex Fiorentina è stato fischiato contro il Frosinone, dopo una prestazione poco esaltante, in cui è stato anche sostituito da Yildiz quando bisognava trovare il gol vittoria. L’attaccante non riesce a trovare continuità e non sembra essere particolarmente adatto al 3-5-2 di Allegri.

Chiesa si avvicina all’addio alla Juve: c’è il PSG

Ma il problema, Allegri o non Allegri, è un altro. Il suo futuro è in bilico perché non gli è stato ancora rinnovato il contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Sei gol e due assist in Serie A non bastano a giustificare lo sforzo economico che servirebbe, anche perché la pressione del fantasista turco si fa sentire nelle gerarchie.

L’accordo per il prolungamento, quindi, non c’è e se non arriverà nelle prossime settimane, allora la cessione in estate è l’ipotesi più probabile. Non aiutano anche le tante big che vorrebbero portarlo dalla loro parte.

Secondo quanto riporta Ekrem Konur, il PSG starebbe pianificando l’assalto al laterale offensivo, anche perché bisognerà sostituire Kylian Mbappé, e non c’è solo Victor Osimhen nel mirino. Non mollano neppure i club inglesi con Manchester United e Liverpool che restano alla finestra. Aggiungiamo che anche il Newcastle, dopo i sondaggi dell’anno scorso, non l’ha perso di vista.

Per il momento, però, il pallino resta in mano alla Juve, ma la sensazione è che per i bianconeri non sia più tanto indispensabile. Certo, servirà l’offerta giusta per lasciarlo partire e senza 50 milioni di euro con cui rifare l’attacco difficilmente succederà. In attesa della primavera, l’estate resta lontana, ma l’addio di Chiesa alla Serie A ora non pare per nulla impossibile.