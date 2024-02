Sfugge all’Arabia grazie all’Inter: grande colpo di Marotta

L’amministratore delegato nerazzurro guarda con fiducia al prossimo futuro: il difensore in scadenza potrebbe preferire l’inter alla Saudi Pro League

Alla pari della scorsa finestra estiva di calciomercato, quando diversi club della Saudi Pro League improvvisamente cambiarono le regole del mercato internazionale, anche la prossima potrebbe vedere di nuovo le big saudite al vertice delle preferenze dei calciatori.

Grazie alla forza economica di cui sono portabandiera assoluti, i top club del calcio saudita stanno tentando sin da ora i maggiori talenti europei in scadenza, alla ricerca di una nuova esperienza internazionale dopo aver dato tutto nel calcio del Vecchio Continente. Tra questi, spunta il difensore Raphäel Varane, in questo momento al Manchester United, ma che a giugno si libererà a zero.

Diverse fonti riferiscono che, oltre a diversi club sauditi, sul difensore francese ci sarebbe anche l’Inter, come al solito intenzionata a tesserare i migliori parametri zero in circolazione. Qui parliamo di un free agent un po’ particolare: il contratto gli scade a giugno 2025 ma potrebbe comunque liberarsi gratis se maturassero le giuste condizioni.

Futuro Varane, Inter lo osserva: Arabia Saudita battuta?

L’ad interista Beppe Marotta non si fa mai sfuggire i migliori affari a parametro zero in circolazione, e Varane, da questo punto di vista, sarebbe il rinforzo ideale per la difesa di Inzaghi, tra le meno perforate d’Europa fino a questo momento. Il francese, il cui contratto con i Red Devils non sarà rinnovato e addirittura gli inglesi potrebbero decidere di liberarlo comunque a zero euro a giugno, piace anche a diversi club sauditi, desiderosi come la scorsa estate di rafforzarsi con i grandi nomi europei.

Tuttavia, al netto della potenza economica di matrice araba, l’Inter potrebbe porsi in vantaggio in quanto può offrire al difensore francese la possibilità di vivere da protagonista la prossima Champions League. Cosa non affatto scontata per uno come lui, abituato da sempre a giocare (e a vincere) la più grande competizione per club del mondo.

Secondo quanto riporta Fichajes.net, il difensore in questo momento sta riflettendo sempre più sul suo futuro, con l’Inter che rimane alla finestra e pronta a offrirgli presto un contratto, cercando di vincere una concorrenza agguerrita e con una disponibilità economica decisamente ampia.

Arrivato al Manchester United nell’estate 2021, Varane è stato uno dei protagonisti del grande ritorno in Champions dei Red Devils. Le cose sono cominciate ad andare male a partire dalla scorsa stagione, quando, anche a causa di diversi infortuni, è stato sempre meno considerato dal tecnico Erik Ten Hag. In questa stagione ha giocato in totale 24 partite, di cui 17 in Premier League, 4 in Champions League, 2 in Fa Cup e 1 nella Carabao Cup.