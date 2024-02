UFFICIALE – Penalizzazione arrivata, cambia la classifica in Italia

Colpo di scena con la penalizzazione per il club che stravolge così la classifica in Italia, che cambia tutto in graduatoria.

È successo quest’oggi e, secondo le ultime notizie che arrivano in questa ultima ora, sembra non essere l’unica società sanzionata quella legata all’attuale classifica del campionato perché, dopo quanto era emerso già a gennaio, le cose sono state confermate adesso con la decisione presa dalla FIGC.

Penalizzazione in classifica e club che scivola in fondo a tutto, a causa della questione finita in Tribunale in merito ai pagamenti e per la recidività dell’ottemperanza.

Penalizzazione ufficiale: è successo di nuovo in Italia

Era successo già alla Juventus di recente, alla Sampdoria anche, il calcio italiano finisce nuovamente nel caos dopo quanto si è verificato pure in Premier League quest’anno, ad alti livelli.

Questa volta non si tratta della Serie A, ma le cose sembrano venir fuori nuovamente in Italia, in un nuovo caso vero e proprio che riguarda la società in questione.

Cambia la classifica in Serie C dopo la penalizzazione indotta all’Alessandria. Il club grigio pare non essere l’unico nei guai in Serie C, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, che ne ha parlato così sui propri canali ufficiali.

Penalizzazione all’Alessandria: quanti punti perde in Serie C

Non vive un momento sereno in Serie C il club grigio che, in questa stagione, è coinvolto nella difficilissima situazione dentro e fuori dal campo per quanto è emerso già a partire da gennaio. Le cose si sono complicate ancora di più a causa delle indagini che hanno portato poi alla conferma dei due punti di penalizzazione sull’attuale classifica che porta l’Alessandria sempre di più ferma al ventesimo posto del Girone A, a rischio retrocessione in Serie D. Tutto confermato, nonostante le prime smentite che erano arrivate. Un nuovo caos all’interno dei campionati italiani dopo quanto si era già visto, pure ad alti livelli, con l’esclusione addirittura dalle competizioni Uefa per la Juventus.

Alessandria penalizzata: il motivo dei due punti tolti dalla classifica

Stando alle ricostruzioni che girano attorno alla penalizzazione in classifica per l’Alessandria, i motivi sarebbero legati al pagamento dei contributi, scadenze della FIGC di metà dicembre che la società non avrebbe versato. Ed essendo recidiva, secondo le stesse indagini della Procura, è arrivata oggi la penalizzazione di due punti sull’attuale classifica di Serie C. E dunque, gli stessi punti decurtati dalla classifica, sono scontati per la stagione in corso e non in futuro. L’Alessandria vive un momento sempre più buio considerando il difficile anno che sta trascorrendo.