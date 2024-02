Ufficiale Pogba: la squalifica è una stangata

Arriva la notizia della squalifica di Paul Pogba: stangata terribile per il centrocampista della Juventus, lunghissimo stop

Si attendevano novità importanti, in casa Juventus, per il caso Pogba. Il francese, fermo da settembre dopo la positività al testosterone a seguito delle analisi antidoping effettuate in Udinese-Juventus della prima giornata di campionato, ha ricevuto il verdetto. E per lui, e per i bianconeri, si tratta di una autentica mazzata.

Un verdetto durissimo, quello che vede l’accoglimento della richiesta della Procura Antidoping. Pogba è stato infatti squalificato per quattro anni, il massimo della pena sportiva per casi del genere. La notizia è stata riportata da ‘Repubblica’ e rischia di segnare in maniera importante e definitiva la carriera del giocatore.

C’era ottimismo, espresso dal suo entourage per voce dell’agente Rafaela Pimenta, su una sanzione che non fosse così pesante. L’avvocatessa brasiliana aveva spiegato, di recente, come Pogba intendesse farsi trovare pronto per un ritorno in campo che auspicava non così lontano nel tempo. La linea difensiva era sempre stata chiara: quella dell’assunzione accidentale della sostanza, con un integratore che gli era stato prescritto da un medico esterno e all’insaputa della Juventus. Una linea, cui, però, il tribunale non ha creduto.

Fidando nelle proprie ragioni, Pogba e il suo entourage avevano rifiutato il patteggiamento, che avrebbe portato al dimezzamento della pena, andando a processo. Ma l’esito è stato chiaramente infausto.

Pogba, cosa succede adesso a lui e alla Juventus: gli scenari

Al termine della squalifica, Pogba avrebbe 35 anni. Dunque, questa potrebbe essere la parola fine sulla sua carriera agonistica, anche se sicuramente il calciatore tenterà il tutto per tutto per ottenere una riabilitazione almeno parziale.

Si può immaginare un ricorso per rivedere al ribasso l’entità della sentenza, ma in ogni caso l’assenza di Pogba dai campi sarà piuttosto lunga, comunque di almeno un paio d’anni. Ciò che è certo, è la fine del suo rapporto con la Juventus, che lo aveva già messo al minimo dello stipendio dopo l’esplosione della vicenda. A questo punto, il contratto di Pogba verrà rescisso e i bianconeri, per la prossima stagione, andranno alla ricerca di un nuovo centrocampista, come del resto era già abbondantemente prevedibile. Risparmiando l’ingaggio di Pogba, potranno avere maggiori risorse da investire sul mercato. Un finale amaro, per quanti speravano in un Pogba 2.0 di successo a Torino. Ma fin dal primo giorno, le cose non sono andate per il verso giusto.