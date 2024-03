Addio al grande campione: c’è la data, tifosi sotto shock

Il campione è pronto a dire addio ed ha già rivelato la data in cui dirà basta. Una notizia tremenda per tutti i suoi tifosi

Gli sportivi hanno due momenti veramente complicati da dover affrontare: gli infortuni e il ritiro. Dire basta, smettere di fare quello che si è sempre sognato non è per nulla semplice. Bisogna però fare i conti con il tempo perché l’età, in determinati sport, è un fattore da tenere in considerazione.

Uno degli sport più faticosi che esistano è senza ombra di dubbio il tennis, dove i protagonisti sono chiamati a restare in campo per un numero non precisato di ore con l’obiettivo di battere il proprio avversario. Non esiste il pareggio, due opzioni: o si vince o si perde e questo rende i match ancora più carichi di tensione.

Tra i grandi protagonisti del tennis dobbiamo menzionare, per forza di cose, Andy Murray. L’ex numero uno al mondo ha fatto parte, insieme a Djokovic, Federer e Nadal, dell’epoca dei “fab four”, raggiungendo obiettivi importanti. Nella sua carriera avrebbe potuto vincere molto di più se non fosse stato per l’infortunio all’anca che lo ha costretto a due operazioni.

Murray annuncia l’addio: “Sono stufo”

Questa è una stagione importante per Murray: il classe 1987 scozzese vuole essere grande protagonista prima di appendere la racchetta al chiodo. Il tennista, per quanto riguarda il suo ritiro, è stato piuttosto chiaro.

“Probabilmente non giocherò più dopo quest’estate. Sono stufo sinceramente di ricevere sempre le stesse domande sul mio ritiro. Non ne parlerò più fino a quando non prenderò la decisione ufficiale di fermarmi. Al momento nei miei piani non c’è l’opzione di continuare a giocare al termine di quest’estate” queste le parole di Murray al termine della partita, persa, contro Humbert al torneo di Dubai.

Dichiarazioni piuttosto chiare che non lasciano al momento grandi speranze sul vedere lo scozzese sul circuito anche nella prossima stagione. Considerando la carta d’identità (parliamo comunque di un 36enne) e i problemi fisici avuti in passato, la sensazione è che il tennista possa decidere di prendere parte ai tornei più importanti come i grandi slam, Roland Garros, Wimbledon e US Open più i prossimi Giochi Olimpici.

Chiudere la carriera rappresentando la maglia del proprio paese sarebbe il miglior modo per dire basta al termine di una carriera ricca di soddisfazioni. I tifosi di Murray sono pronti a salutare il proprio beniamino.