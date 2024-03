Addio Dani Alves, notizia purtroppo appena arrivata: tifosi addolorati

Ancora brutte notizie per Dani Alves in un brutto effetto domino che la sua condanna ha scaturito: addio per l’ex terzino, tifosi addolorati

Non devono essere giorni facili per Dani Alves dopo la sentenza che l’ha visto condannato la scorsa settimana. D’altronde l’asso brasiliano si è rovinato da solo, infangando il proprio nome, al termine di una delle carriere più ricche di trionfi di sempre. Aveva il futuro davanti e una vita piena di successi, in qualsiasi altra cosa avrebbe scelto di fare una volta terminato col calcio giocato.

L’ex Juve ha però rovinato tutto una notte di dicembre di un un anno e mezzo fa. La storia è ormai nota a tutti: il brasiliano è stato protagonista di violenza sessuale ai danni di una giovane in un locale di Barcellona. Dopo la denuncia e il lungo processo, l’ex terzino è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere (più una forte sanzione) per quanto commesso.

Come macchiare letteralmente una carriera e la propria figura, in molti non hanno perdonato né probabilmente lo faranno mai all’ex Juve il folle gesto. Diversi tifosi lo hanno abbandonato e preso le distanze, mentre altri continuano ad essere affezionati almeno dal punto di vista sportivo, a ciò che ha fatto il campione nella sua carriera.

Addio Dani Alves, i tifosi sono addolorati: ecco cosa è successo

Da quando è arrivata la sentenza definitiva la scorsa settimana sempre più parti stanno prendendo le distanze dall’ex calciatore brasiliano, ritirandogli riconoscimenti e titoli. Come, ad esempio, ha fatto il Barcellona.

Il club catalano ha deciso, infatti, di rimuovere il nome dell’ex terzino da quello delle leggende del club. Sono ben 102 nella storia del Barcellona a potersi fregiare di questo (seppur platonico) titolo.

Da poche ore Dani Alves non fa più parte di questa schiera, nonostante i trofei vinti restino e attualmente il brasiliano è al secondo posto di sempre per numero di titoli vinti con il Barça, dietro solo a Leo Messi. Troppa grande l’amarezza e la delusione però per il folle gesto commesso. E il dovere etico di prendere le distanze da quanto successo.

Reazione mista da parte dei tifosi: in molti sono addolorati perché non volevano vedere il nome di chi ha fatto la storia del club depennato dalla lista delle leggende, dall’altra però si è anche consapevoli che chi sbaglia paga ed era anche giusto così. Saranno anni duri i prossimi per Dani Alves, sicuramente lontani dal calcio ma più in generale lontano da tutto.