Barella lascia la serie A: affondo totale, l’offerta fa tremare Marotta

L’Inter e Beppe Marotta tremano: Nicolò Barella è pronto a lasciare la serie A, c’è l’affondo totale con l’offerta pazzesca per il giocatore

Uno degli artefici di questa annata da capogiro vissuta fin qui dell’Inter è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista della Nazionale sta attraversando una stagione impressionante con le sue prestazioni che come solito sono di qualità e di quantità. Difficilmente ruba l’occhio e continua a non essere un giocatore che offre tanti gol a stagione, non si è mai nemmeno avvicinato alla doppia cifra, ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.

Parliamo sicuramente di un giocatore diverso da Frattesi, giusto per fare un nome, il quale fa degli inserimenti il suo marchio di fabbrica. Ma quando manca si sente. L’ex Cagliari è sicuramente tra i giocatori più importanti dell’intero panorama europeo e nessuno in Italia, oltre l’Inter, potrebbe permetterselo. Il suo futuro però è tutt’altro che scontato. Potrebbe anche essere lontano da Milano.

I tifosi dell’Inter stanno già tremando solo all’idea. Per la precisione ci sarebbe una squadra che più di tutte avrebbe messo i propri occhi sul campione d’Europa. Sono diversi gli estimatori che Barella si è fatto specialmente in Premier League, ma una può fare sul serio e arrivare a fare un’offerta importante a Marotta.

Barella lascia la serie A, affondo totale da parte del top club, Marotta trema

Si tratta del Manchester City che è in forcing sull’Inter per arrivare al giocatore dell’Inter in estate. Il club meneghino non vorrebbe privarsene, per Marotta è incedibile ma a determinate cifre potrebbe accettare il trasferimento anche perché il sostituto sarebbe già pronto.

Il prezzo fissato da parte della società nerazzurra è di 90 milioni di euro. Una cifra che di sicuro non manca ai citizens che di Barella sono innamorati sin dalla finale di Champions League della scorsa stagione.

A quel prezzo l’Inter sarebbe pronta a sacrificarlo con Frattesi in rampa di lancio e Zielinski in arrivo (più magari un altro colpo), le alternative a disposizione di Simone Inzaghi sarebbero più che sufficienti anche dal punto di vista numerico.

Sicuramente nessuno avrebbe i numeri e le qualità dell’ex Cagliari ma se si perde qualcosa in dinamismo senza di lui, con il polacco e l’ex Sassuolo si può guadagnarlo, ad esempio, nella fase offensiva con gli inserimenti. Marotta è pronto a cambiare il centrocampo dell’Inter in base a quelle che saranno le esigenze del mercato.