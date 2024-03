Colpo Di Gregorio: arriva l’annuncio del Monza

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il futuro del portiere italiano pronto ad un trasferimento in vista della prossima stagione, Di Gregorio è pronto al salto di qualità.

Possibile svolta di mercato in arrivo in vista della prossima estate quando il portiere potrebbe seriamente cambiare maglia, perché ora ci sono delle novità che lo riguardano. Quello che sta continuando a dimostrare al Monza è sotto gli occhi di tutti e adesso per Di Gregorio può arrivare una grande occasione di mercato. Ci sono delle novità interessanti che riguardano la prossima squadra del giocatore che ha deciso di provare a fare il salto di qualità e non si tirerà indietro. Perché adesso si proverà a capire da parte di tutti quella che può essere la disponibilità anche da parte del suo club.

Il portiere ha dimostrato di essere uno dei migliori del campionato e per questo motivo che potrebbe ora arrivare la nuova occasione che possa permettere al giocatore di fare un salto di qualità. Perché ci sono novità importanti per il futuro di Di Gregorio pronto a firmare con una nuova squadra in Serie A. Ci sono delle nuove voci che ora riguardano il portiere che è pronto a giocare per una big in Italia ancora.

Calciomercato: Di Gregorio lascia il Monza per una big

Ci sono ora delle novità importanti che riguardano quella che potrebbe essere anche la scelta dello stesso portiere pronto ad una nuova avventura, perché si è parlato tanto in questi anni di Di Gregorio e ora può lasciare il Monza per una nuova squadra in Serie A.

Di Gregorio è finito nel mirino di Milan e Juventus che possono pensare di comprare il portiere per il futuro. Perché l’estremo difensore del Monza si è messo in mostra veramente con grandi prestazioni e sta dando con le sue giocate punti alla squadra già dallo scorso anno. Per questo motivo ora le grandi ci pensano considerando che è un valore aggiunto.

Asta tra Juventus e Milan per Di Gregorio ma il Monza si espone con le parole dell’ad Galliani che al momento ha voluto smentire le voci di mercato sul proprio portiere. Perché al momento nessuna squadra si è fatta avanti in maniera concreta al momento nemmeno in Italia.