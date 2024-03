Lazio-Milan: Lotito infuriato, tensione nel post partita

Episodi arbitrali discutibili: dopo Lazio Milan interviene anche il presidente Claudio Lotito.

Clima teso allo stadio Olimpico. Nel post partita a scatenare il fuoco anche le dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito che si è scagliato contro l’arbitro Di Bello.

Lazio: l’intervista di Lotito a Dazn

“Quando il gioco assume questi connotati, altri organismi dovranno fare valutazioni. Manca affidabilità nel sistema, quando ciò manca servono le istituzioni terze che devono porre fine a questa situazione incresciosa.

Si deve vincere per merito, il calcio ha dato ampia dimostrazione che tante partite vengono vinte per fatti imponderabili. C’è un limite che non si deve superare, oggi l’abbiamo fatto. Vengo io a parlare per evitare che vengano interpretate male le parole”.

“Tutta la squadra si farà valere nelle sedi preposte. Tutti hanno visto pubblicamente cosa è successo. Il sistema non può garantire ciò, tutti si devono porre un punto interrogativo con fatti e non con parole. Noi vedremo di farci valere in altre istituzioni. Non entro nel merito, chi fa l’arbitro deve capire il punto di equilibrio e quello di rottura. Io sono un moderato e cerco sempre di trovare il punto d’incontro ma stasera non ci sono le condizioni”.

“Ha avuto modo di parlare con Di Bello? Io non ho mai parlato con gli arbitri. Non lo conosco, non so chi sia. Non rientra nel mio costume intrattenere rapporti con gli arbitri. E’ arrivato il momento che la Lega debba farsi sentire e avere maggiore peso all’interno della Federazione”.