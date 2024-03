Leao gela il Milan: ha già deciso di andare via

Milan gelato, la notizia lascia senza parole la dirigenza e i tifosi rossoneri: Rafa Leao ha già deciso di andare via

Non arrivano buone notizie sul fronte mercato per il Milan. In attesa di scoprire quale sarà l’epilogo di questa stagione, che può ancora regalare grandi soddisfazioni, soprattutto in Europa, i rossoneri cominciano a pianificare il proprio futuro.

E a quanto trapela potrebbe essere un futuro senza Rafael Leao, il giocatore più rappresentativo di questa gestione Pioli che rimarrà, in ogni caso, indimenticabile nel cuore dei tifosi. Del portoghese a Milano nessuno vorrebbe privarsi. Lo dimostra il rinnovo firmato non molto tempo fa, con clausola rescissoria assolutamente fuori portata per gran parte dei club europei.

Tuttavia, la sua volontà a quanto sembra potrebbe essere diversa. Dopo cinque stagioni piene di grandi emozioni, l’ex Lille potrebbe infatti decidere, la prossima estate, di cambiare aria, tentare una nuova avventura altrove, senza per questo rinnegare il suo amore per il Milan.

E d’altronde le pretendenti per un giocatore del genere non mancherebbero. Dal PSG alle grandi di Spagna, sono tanti i club che lo avrebbero messo nella lista dei propri acquisti in vista del prossimo mercato estivo, e uno in particolare potrebbe essere pronto a sferrare un clamoroso assalto, con il benestare di Jorge Mendes, l’agente che cura gli interessi del fuoriclasse cresciuto allo Sporting Lisbona.

Rafael Leao ha deciso di lasciare il Milan: ecco quale potrebbe essere la sua nuova squadra

A riferire la notizia che toglie il sonno a gran parte dei tifosi rossoneri è il quotidiano catalano El Nacional, da sempre vicinissimo alle questioni di casa Barcellona. Stando a quanto trapelato dalla stampa locale, il club blaugrana starebbe pianificando il prossimo mercato e, con l’aiuto di Mendes, avrebbe già messo nel mirino una serie di giocatori che potrebbero cambiare il volto della squadra e avvicinarlo al potenziale mostruoso del Real Madrid.

Tra questi ci sarebbe anche Leao, il colpo perfetto per il club catalano per rispondere al super acquisto Mbappé delle merengue. Tuttavia non è detto che il piano possa riuscire, e anche per questo motivo Mendes starebbe lavorando anche con lo stesso Real Madrid, per aprirsi una porta in caso di fallimento delle trattative con il Barça, considerando anche le difficoltà economiche del club di Laporta.

Non è detto infatti che l’arrivo più che probabile di Mbappé possa congelare del tutto ogni altra trattativa in casa Real. Anche per questo motivo il super agente portoghese avrebbe proposto a Florentino Perez proprio Leao, che dal canto suo avrebbe già deciso di cambiare aria, secondo quanto riferito dalla stampa catalana, avendo raggiunto in rossonero il massimo risultato possibile.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano catalano, tra l’altro, i rossoneri avrebbero già fissato il prezzo per liberarlo: 80 milioni di euro. C’è però una grande speranza per i tifosi del Milan: da una parte le difficoltà economiche del Barcellona, che non potrebbe arrivare a un investimento del genere, dall’altra l’arrivo al Real anche del giovanissimo Endrick, che di fatto chiuderebbe le porte a Leao. Sempre che a fargli spazio non possa arrivare la cessione di uno tra Rodrygo e Joselu, ipotesi che però al momento rasentano il fantamercato.