Maltempo in Italia: partite rinviate, l’annuncio

Imperversa il maltempo in tutte le regioni d’Italia: arrivano provvedimenti da parte della Figc che ha rinviato alcune partite, ecco tutti i dettagli.

Annuncio ufficiale relative al rinvio delle partite per il campionato italiano. C’è la nota ufficiale da parte della Federazione che ha reso noto i dettagli di questa decisione.

Su diverse regioni italiane si sta abbattendo il maltempo. Ciò influisce sul calcio visto che alcune partite di campionato, in programma nel weekend, sono state già rinviate a causa della situazione metereologica.

Maltempo in Italia: campionato fermo, ecco tutti i dettagli

Saltano alcune partite di campionato a causa della forte pioggia, che sta colpendo le regioni italiani. Ecco le ultimissime in merito alla decisione della Federazione che ha già preso provvedimenti, annunciando il rinvio di alcune gare in programma in questo fine settimana.

I tifosi e appassionati di calcio non potranno seguire le partite delle squadre italiane a causa del maltempo: è ufficiale il rinvio di alcune gare.

In Veneto, per esempio, il Comitato della Figc Lega Nazionale Dilettanti, ha diffuso un annuncio nel quale ha reso noto il rinvio di molte sfide di campionato in programma nei prossimi giorni, tra sabato e domenica. Le cause sono dovuto al “perdurare delle avverse condizioni metereologiche”.

Sospesi in Veneto i campionati di Promozione, Prima Categoria e tutti i match delle giovanili. Le continue piogge hanno fatto slittare il tutto.

Decisione analoga anche da parte del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta: è arrivato lo stop per la disputa delle partite a livello regionale e provinciale. Da monitorare, infine, anche la situazione in Lombardia ed Emilia Romagna.

Italia: partite rinviate per pioggia

Il Comitato Regionale della Figc in Veneto ha confermato lo stop di tutti i campionati dilettantistici. In campo scenderà solo l’Eccellenza maschile e femminile oltre all’Under 15 della fase interregionale. Le date dei recuperi dei match non sono stati comunicati con la Federazione che, nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva. Tutto regolare, invece, per quanto riguarda i principali campionato italiani con le gare di Serie A, B, C e D che scenderanno in campo regolarmente. Eventuali rinvii saranno poi decisi dall’arbitro che valuterà la tenuta del terreno di gioco ma, quasi sicuramente, nella massima serie non si corre alcun rischio di rinvio.