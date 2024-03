Milan, annuncio sul prossimo bomber: “Mi fa impazzire”

Colpo clamoroso, i Milan è pronto a regalarsi un attaccante da sogno per la prossima estate: annuncio a sorpresa

Sono innumerevoli le situazioni che la dirigenza del Milan dovrà affrontare in futuro, in vista della riapertura del calciomercato estivo. E la priorità pare continuare ad essere un grande attaccante per il futuro del ‘Diavolo’.

Olivier Giroud sembra avvicinarsi a grandi passi all’addio ai colori rossoneri. Il nazionale francese è in scadenza di contratto alla fine di giugno e pare proprio che l’ipotesi rinnovo stia sfumando, col passare delle settimane. Dalla MLS al campionato brasiliano fino alla Saudi Pro League: diverse le opzioni sul tavolo per l’ex Chelsea che rischia di lasciare un vuoto importante nell’attacco milanista.

Moncada e Furlani hanno tentato in ogni modo, lo scorso gennaio, di regalare un grande centravanti a Pioli. Un discorso solo rimandato: a goderne stavolta, però, sarà un nuovo tecnico visto che l’emiliano saluterà Milanello. E dei diversi nomi, uno in particolare sta facendo già impazzire la tifoseria rossonera.

L’ex leggenda lo ‘manda’ al Milan: bomber da sogno

L’assist – o meglio una conferma sulla bontà dell’operazione che il ‘Diavolo’ potrebbe portare avanti da qui ai prossimi mesi – arriva direttamente da una delle stelle che ha vestito la maglia rossonera e fatta la storia del Milan.

Ruud Gullit, ex centrocampista, è intervenuto sul canale Youtube del noto giornalista e tifosi del Milan Carlo Pellegatti insieme a Marco van Basten e Frank Rijkaard. Diversi i temi trattati e nelle battute finali, il capitolo caldissimo è diventato il prossimo attaccante del Milan.

Il nome che ha in mente Gullit è quello di Joshua Zirkzee, prodigio del Bologna che agli ordini di Thiago Motta ha fornito prestazioni eccezionali attirando su di sè l’interesse di numerosi top club, italiani e non solo. Il ‘Diavolo’ lo sta seguendo con enorme attenzione: ma non sarà facile arrivare al cartellino del 22enne di Schiedam, valutato almeno 50 milioni dal ds dei felsinei Marco Di Vaio.

“La cosa che mi fa impazzire di Zirkzee”, ha detto Gullit, “è che sa sempre farsi trovare al posto giusto. Non fa molto per arrivarci, ma alla fine è sempre lì”. Una vera e propria benedizione quella del campione olandese che ha esaltato le doti del suo connazionale che fino a questo momento con il Bologna ha segnato 10 reti e firmato 6 assist vincenti in 28 apparizioni stagionali complessive.

“Per questi motivi è un attaccante speciale, cresce di settimana in settimana giocando bene. Spero possa andare in una grande squadra”, la conclusione dell’intervento dell’ex milanista che – magari – auspica proprio una firma con il club di Via Aldo Rossi che con gli olandesi ha avuto in passato un certo feeling.