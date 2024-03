Mourinho per tornare a vincere: nuova panchina per lo Special One

Nuova panchina per Josè Mourinho: la squadra vuole tornare a vincere e starebbe pensando allo Special One per la prossima stagione, le ultime

José Mourinho è in attesa di una nuova panchina da quando la Roma gli ha dato il benservito, esonerandolo lo scorso gennaio. Lo Special One non ha gradito la scelta da parte dei Friedkin ma è uomo navigato per capire che così va il mondo del calcio ed è già proiettato alla sua prossima avventura.

Ci sono diverse speculazioni su dove finirà il tecnico portoghese. Addirittura c’era chi lo vedeva rientrare in panchina sin da subito, cioè già in queste settimane con la stagione ancora in corso. Non succederà anche perché questo significherebbe dover rescindere con la Roma, e lo Special One non ha nessuna intenzione di dare una soddisfazione simile alla sua vecchia dirigenza: vuole essere pagato fino all’ultimo centesimo che gli spetta dal contratto in scadenza a giugno.

Dalla prossima estate si rimetterà in sella ed è probabile che stia già studiando la sua nuova destinazione. Dalla possibilità di allenare una Nazionale alla chance Arabia Saudita fino ad un suggestivo ritorno in Premier League. Nel corso delle settimane sono state diverse voci, ma con ogni probabilità il portoghese continuerà ad allenare un club in Europa.

Mourinho trova una nuova panchina: lo Special One per ritornare a vincere

In Italia si parla del Napoli ma al momento non sembra essere questo il pensiero di De Laurentiis. C’era qualche voce che vedeva lo Special One intento a imparare il tedesco: semplice acculturamento personale o dietro c’è qualche squadra della Bundesliga? Facile pensare al Bayern Monaco che darà l’addio a Tuchel in estate.

Queste le ipotesi più accreditate, poi ci sono anche le outsider. Chiaramente quando ci si affida ad un tecnico come il portoghese la volontà da tutte le parti è quella di vincere. L’ex Inter fa spesso rima con vittoria ed è per questo che viene ingaggiato da chi vuole fare un salto di qualità verso l’alto. Deve essere questo anche il pensiero della squadra che sarebbe in forte pressing sul portoghese.

Parliamo del Betis Siviglia, che sta disputando un campionato positivo con Pellegrini: la volontà è di stabilizzarsi nelle competizioni europee ma non sempre questo è stato possibile. L’attuale stagione non ha visto gli andalusi giocare in Europa mentre la Liga potrebbe portare una qualificazione a fine annata.

La società vuole fare uno step in avanti e starebbe pensando a Mou come allenatore del futuro anche per provare a vincere qualche trofeo a livello internazionale. Lo Special One è pronto a dire sì, viene visto come il profilo ideale per portare al trionfo.