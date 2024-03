Roma, colpo di scena: super colpo dalla Premier League

La Roma targata Daniele De Rossi starebbe valutando concretamente l’acquisto di un calciatore che milita in Premier: ecco di chi si tratta

L’impatto di Daniele De Rossi nel ruolo di allenatore è stato più che positivo. L’ex centrocampista di Ostia ha ridato nuova linfa alla Roma e i risultati, almeno per il momento, sono dalla sua parte. I giallorossi, infatti, hanno superato in maniera abbastanza convincente l’ostacolo Feyenoord e accumulato una quantità di punti in Serie A decisamente incoraggiante.

L’obiettivo quarto porto è più che mai alla portata della truppa capitolina, la quale aveva bisogno di scrollarsi di dosso una situazione che era diventata alquanto pesante e improduttiva. La decisione da parte dei Friedkin di chiudere anticipatamente il rapporto lavorativo con mister José Mourinho si sta rivelando azzeccata, ma è bene procedere con la massima cautela.

D’altronde la Roma ha praticamente incontrati tutti avversari abbordabili sulla carta, tranne l’Inter capolista. Però l’asticella dell’ottimismo si è alzata notevolmente nell’ambiente romanista, un qualcosa che di sicuro va sottolineato. Aggiungiamo che De Rossi ha ridato ordine ad un gruppo che appariva confuso fino a qualche settimana fa.

Il riferimento, in tal senso, è anche al ruolo di portiere, con Rui Patricio che ormai è divenuto a tutti gli effetti una riserva a vantaggio del collega Mile Svilar. Quest’ultimo ha impressionato tutti nelle ultime uscite stagioni, in particolare il match di ritorno contro il Feyenoord in Europa League terminato ai calci di rigore.

Se il rendimento dell’ex Benfica resterà tale fino al termine dell’annata sportiva in corso, allora molto probabilmente la società capitolina si convincerà a puntare sull’estremo difensore belga naturalizzato serbo anche in futuro. Ad ogni modo, servirebbe ugualmente assicurarsi le prestazioni di un altro portiere, dato che Rui Patricio presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e abbandonerà la nave romanista a parametro zero.

Calciomercato Roma, il nuovo portiere può arrivare dalla Premier: ecco di chi si tratta

In attesa che i Friedkin scelgano pure il nuovo direttore sportivo, la dirigenza giallorossa sta monitorando vari profili per potenziare la porta nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. E uno dei nomi che si trovano sulla lista dei desideri è quello di Djordje Petrovic, calciatore di proprietà del Chelsea.

Come Svilar si tratta di un atleta classe 1999, che lo scorso 8 ottobre ha raggiunto la soglia dei 24 anni di età. Insomma, pedina ancora giovane e con talento da vendere. Non a caso il Chelsea punta su di lui, ma le idee attualmente sono confuse visto il brutto periodo che sta attraversando la compagine londinese.

Di conseguenza, il club inglese potrebbe pure accettare l’ipotesi di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. A tali condizioni la Roma, che deve fare i conti con i paletti imposti dall’Uefa, potrebbe davvero affondare il colpo. Staremo a vedere cosa succederà.