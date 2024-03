Roma, guai per De Rossi: le condizioni

La Roma di De Rossi non ha più intenzione di fermarsi e vuole continuare a macinare punti per la corsa alla Champions League ma ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori.

Ora arrivano delle nuove notizie proprio per quanto riguarda la situazione attuale della Roma che vuole provare a fare altri punti e nella prossima partita andrà a giocare in trasferta contro il Monza. Una partita non facile, sarà un test decisivo per la squadra di De Rossi che da quando è arrivato alla Roma ha ottenuto grandi risultati. Perché da quando ha preso il posto dell’esonerato Mourinho il giovane tecnico ed ex capitano della Roma ha ottenuto 5 vittorie e 1 sconfitta (con l’Inter) in campionato rimontando sulla zona Champions e ora il quarto posto è solo a 4 punti. Inoltre, in Europa League ha superato contro il Feyenoord il turno dei sedicesimi di finale qualificandosi agli Ottavi dove incontrerà il Brighton.

Sarà un rush finale di stagione spettacolare per la Roma e i suoi tifosi ma De Rossi dovrà provare ad ottenere il massimo con i giocatori a disposizione. Perché non tutti i giocatori giallorossi sono in condizione ottimale, ma c’è la volontà di provare ad ottenere lo stesso dei risultati positivi che possano dare uno slancio alle ultime partite stagionali del club che vuole provare ad arrivare lontano in tutte le competizioni. Da capire però come staranno i migliori giocatori, perché un altro calciatore della Roma si è fermato nelle ultime ore.

Roma: le condizioni dei top player, parla De Rossi

A parlare è stato De Rossi in conferenza stampa in vista di Monza-Roma per dire la sua e aggiornare sulle condizioni dei giocatori giallorossi. C’è sempre grande apprensione per lo stato di salute di Dybala che si è confermato ancora una volta il migliore giocatore della rosa capace di trascinare la squadra con le sue giocate. Inoltre, bisognerà anche valutare gli altri giocatori della Roma.

Ha parlato il giovane allenatore in conferenza e detto la sua su diversi giocatori della Roma tra cui Dybala che sta bene e le sue condizioni sono in miglioramento. Perché lo stesso tecnico giallorosso ha spiegato come l’argentino abbia giocato di recente 110 minuti e subito dopo altri 90.

Poi oltre Dybala ha parlato di Smalling che la Roma ha ritrovato e si sta riprendendo. Il centrale inglese sta ottenendo dei risultati personali importanti in vista di quella che potrebbe essere la condizione ottimale per le ultime partite di campionato. C’è un problema invece per Rick Karsdorp che ha accusato un fastidio al ginocchio e non ci sarà nella prossima partita.