Un altro Dybala alla Juventus: arriva con i soldi di Chiesa

La Juve si prepara al post Chiesa: addio al figlio d’arte in estate, ecco un altro Dybala per Massimiliano Allegri

La Juventus e Federico Chiesa, durante il calciomercato estivo, molto probabilmente si diranno addio. Da mesi l’entourage del calciatore e i vertici di casa bianconera stanno tentando in ogni modo di raggiungere l’intesa per la firma di un nuovo contratto.

Chiesa resta in scadenza il 30 giugno 2025 ed il rischio di perderlo a zero tra meno di un anno e mezzo, a questo punto, è concreto. Ecco perché l’ipotesi cessione è così calda in vista dell’estate, con il figlio d’arte che non sta nemmeno fornendo le prestazioni eccezionali che ci si aspetterebbe da lui.

A questo punto l’opzione addio è la più probabile, salvo clamorosi colpi di scena. L’ala classe ’97 piace moltissimo in Premier League, dove diverse società potrebbero ricapitare una proposta da almeno 40 milioni di euro nell’ufficio di Cristiano Giuntoli.

E da lì, la strada per il divorzio tra le parti sarebbe certamente in discesa. Allo stesso modo anche Dusan Vlahovic potrebbe fare le valigie. La Juve lo ha pagato oltre 80 milioni nel gennaio 2022 ed il rendimento del serbo, tra pochi alti e tanti bassi, non è stato sempre all’altezza della situazione.

Basti poi pensare che il feeling con Allegri, nonostante il 23enne di Belgrado stia segnando con un certa continuità, è ai minimi storici. Con l’idea di racimolare un tesoretto vicino a quello versato nelle casse della Fiorentina, la dirigenza torinese potrebbe poi reinvestirlo per potenziare l’attacco e non solo.

Juve, nuova stella in attacco: finalmente ci siamo

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione davvero interessante per l’attacco della squadra di Massimiliano Allegri, la cui conferma sulla panchina della Juventus non è ancora del tutto da escludere. Un nuovo Dybala, a cui affidare le chiavi dell’attacco della squadra del futuro in vista del tanto atteso ritorno in Champions League, è già stato scelto: c’è il prezzo che potrebbe far felici molti tifosi della Juve.

Ci aveva provato a gennaio, salvo poi piegarsi al sorpasso del Borussia Dortmund. Stando, tuttavia, a quanto riferisce il portale iberico ‘Donbalon.com’, la Juventus sarebbe la grande favorita per l’acquisto di Jadon Sancho in estate.

L’ala inglese ha lasciato il Manchester United nella passata sessione invernale di mercato: impossibile da sanare la rottura con Erik ten Hag che, salvo ribaltoni, sarà ancora all’Old Trafford nella prossima stagione.

Ecco perché Sancho, tornato solo in prestito al Borussia Dortmund a gennaio, non potrà tornare allo United. E nonostante la società giallonera non abbia ancora ufficialmente rinunciato a riscattarlo per una cifra vicina ai 30 milioni, sarebbe la Juventus in pole position in questo particolare momento.

Sancho sarebbe la scommessa bianconera, una potenziale stella su cui caricare l’attacco della Juventus per i prossimi anni: come accaduto in passato con Dybala o lo stesso Cristiano Ronaldo.