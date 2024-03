Addio Vlahovic e sgarbo al Milan: arriva il nuovo bomber

Dusan Vlahovic può dire addio alla Juventus la prossima estate. Per la sua sostituzione è pronto uno sgarbo al Milan che era sul bomber

Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbero comunque dirsi addio. Nonostante un grande inizio di 2024 per il serbo, che sembra essersi finalmente sbarazzato dall’etichetta di eterno incompiuto in maglia bianconera, la prossima estate può andare via. L’ex Fiorentina era il prescelto per il sacrificio che Giuntoli voleva compiere nell’ultimo mercato estivo, specialmente quando si vociferava del famoso scambio con Lukaku al Chelsea.

Alla fine il classe 2000 è rimasto a Torino, e in molti nel corso del tempo hanno iniziato a malignare sul presunto rapporto poco idilliaco con Allegri. A dire il vero il calciatore ha avuto diverse difficoltà nel fare la differenza nel suo primo anno e mezzo in bianconero a causa della posizione spesso troppo isolata lì davanti, con un gioco dispendioso spalle alla porta. Nessuno però ha mai dubitato delle sue qualità e in questo campionato è finalmente esploso, soprattutto da gennaio in avanti.

Addio Vlahovic e sgarbo al Milan: la Juve individua il nuovo bomber

Pur ritrovandosi il futuro di Vlahovic non è certo essere ancora alla Juve. Se dovesse arrivare qualche offerta importante la dirigenza le prenderebbe in considerazione. Sul giocatore sembrano esserci diversi club di Premier League. Il Chelsea, ad esempio, non si è ancora arreso a non averlo.

I club inglesi, si sa, hanno ampie disponibilità economiche. Per questo davanti ad una grande offerta, superiore almeno a 75 milioni di euro, la Juve non ci penserebbe su due volte a venderlo. Anche perché la società avrebbe già individuato il sostituto e sarebbe pronto a soffiarlo al Milan che da sempre lo segue. Si tratta di una delle sorprese più grandi nel panorama calcistico europeo di questa stagione.

Vyktor Gyokeres sta siglando tanti gol con la maglia dello Sporting e lo svedese classe ’98 sembra essere definitivamente esploso. Dopo una carriera passata in Inghilterra, anche nelle serie inferiori, il bomber sta mostrando tutte le sue qualità. Lo seguono già diversi top club in Europa, come detto piace anche al Milan ma i bianconeri vogliono chiudere presto se dovessero capire che con Vlahovic si va verso l’addio. Non resta che attendere di saperne di più sul serbo, prima di cominciare con il valzer degli attaccanti che riguarderà mezza Europa.

