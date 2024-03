Allegri lascia la Juve: annuncio ufficiale su dove allenerà

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri tra Juventus e una nuova squadra. Ci sono degli aggiornamenti riguardo quello che accadrà.

Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano quello che può essere il prossimo club da allenare per Max Allegri se dovesse lasciare la Juventus. Perché il tecnico dei bianconeri è in scadenza 2025 e potrebbe già andare via con un anno d’anticipo rispetto l’attuale contratto. Perché c’è la possibilità che la società bianconera decida di avviare un nuovo progetto con un altro allenatore che potrebbe cambiare tutto. Ci sono delle novità molto importanti che possono arrivare proprio nelle prossime ore. Bisognerà ora capire come andrà a finire questa situazione che rischia di essere seriamente complicata in vista della prossima stagione.

Una situazione decisiva che potrebbe concludersi in questi prossimi mesi, con la società bianconera che può valutare seriamente di cambiare tutto. Perché Allegri e la Juventus sono pronti a separarsi a fine stagione se non dovessero trovare l’intesa giusta per continuare. Difficile pensare che possa essere offerto un rinnovo e quindi dovrebbe continuare a restare in panchina essendo in scadenza in vista del prossimo anno. Da capire quindi che tipo di scelta può essere fatta dall’allenatore e anche dalla squadra bianconera. Adesso ci sono delle notizie molto importanti che arrivano.

Juventus: futuro Allegri, l’annuncio dell’agente

Ultimissime notizie che riguardano il prossimo allenatore della Juventus con Allegri in dubbio sul futuro. Perché l’allenatore bianconero potrebbe seriamente essere fatto fuori con una nuova avventura nel suo futuro e potrebbe arrivare anche la possibilità che arrivi un nuovo tecnico in panchina con la Juve.

Annuncio dell’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini sulla Juventus e il futuro dell’allenatore, che ha parlato a Radio Deejay. Il procuratore ha svelato che l’allenatore resterà molto probabilmente ancora in bianconero anche il prossimo anno. Ma l’agente ha anche svelato un’atra situazione che potrebbe venirsi a creare.

Perché Allegri può essere mandato via dalla Juventus come confermato dal suo agente. A quel punto il club bianconero andrà a puntare su un nuovo giovane allenatore. Ci sono diversi nomi in pole, adesso si aspetta di capire però se resterà ancora alla Juve o andrà via Allegri. Tutti i tifosi bianconeri aspettano di capire quello che accadrà in maniera definitiva con la decisione ufficiale del club.