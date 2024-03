Bonaventura sta firmando: c’è l’annuncio

Si è parlato tanto in questa stagione di Jack Bonaventura che è pronto a firmare un altro contratto importante in vista del futuro perché ci sono ora degli aggiornamenti.

Il calciatore è considerato da diverso tempo uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Perché adesso potrebbe arrivare un’altra grande occasione. Quest’anno compirà 35 anni e nonostante ciò è davvero il vero trascinatore della sua squadra e non solo. Perché sotto tutti i punti di vista il giocatore si sta dimostrando di grande importanza. Infatti, ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Bonaventura che è in scadenza a giugno del 2024 con la Fiorentina, tra soltanto qualche mese. Già da diverso si sono attivate diverse squadre di grande livello per provarlo a prendere già a gennaio, poi qualcosa è cambiato nelle strategie del club.

Arrivano nuove notizie che riguardano il futuro prossimo di Bonaventura che con la Fiorentina quest’anno ha già messo a segno 7 gol e non ha intenzione di fermarsi. Infatti, il giocatore sta dimostrando di essere veramente uno dei migliori giocatori del momento in Italia e anche lo stesso Luciano Spalletti ha deciso di tornarlo a chiamare in Nazionale. E’ in uno stato di grazia incredibile e per questo che diverse società hanno provato a chiedere informazione per prenderlo.

Fiorentina: si decide il futuro di Bonaventura

A gennaio si è fatto sotto la Juventus per provare il colpo Bonaventura, poi però la Fiorentina ha deciso di trattenerlo e anche lo stesso giocatore ha mostrato grande attaccamento non facendo pressione sulla società viola per andare via. Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro del calciatore esperto italiano pronto ad una nuova firma.

A dare un indizio di mercato è stato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone parlando del rinnovo di Bonaventura. Il dg del club viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di campionato e ha voluto dire la sua riguardo quella che è la situazione contrattuale del calciatore italiano.

Per Bonaventura può scattare il rinnovo con la Fiorentina se dovesse raggiungere un top di presenze in stagione. Infatti, è questa la speranza della viola che non vuole perdere assolutamente il giocatore a zero. Si spera che alla fine Bonaventura possa firmare il rinnovo con la Fiorentina perché il giocatore deve raggiungere il 70% delle partite giocate in stagione per rinnovare ancora con i viola.